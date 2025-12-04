大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来

造成死伤枕藉的大埔宏福苑五级火灾震撼全港，其间一名71岁黄姓伯伯在火场外情绪崩溃、高喊「我老婆喺入面！」的画面，被路透社摄影记者捕捉并全球刊载，成为今次灾难最具代表性的影像之一。事隔一周，黄伯妻子仍然失联，与多名失踪者一同下落未明。黄伯之子接受路透社访问时坦言，父亲至今仍会为妻子离去痛哭，但「看得出佢慢慢走返出嚟」，努力适应没有妻子的生活。

一张震撼世界的照片：挥臂痛哭、跌坐地上

拍摄者、路透摄影师Tyrone Siu回忆，他在火灾发生后一小时抵达现场，看见黄伯在火场外失控喊叫，双手不停挥舞，眼神慌乱，大声痛哭。他形容：「不论你来自世界哪里，都能感受到黄先生的无助与痛苦。」照片发布后，亚洲、欧洲以至北美多家媒体广泛转载，成为宏福苑大火的「标志画面」之一。

据路透社报道，黄伯与妻子每日轮流接孩女放学回家，火场当日，由黄伯「当值」，当他出门不久，惊闻屋苑起火，未及接回孙女便立即赶回，但已赫然目睹自己居住的大厦陷入火海。他向火场大喊：「我老婆仲喺上面！」情绪激动得一度跌坐地面，需由多名警员搀扶。

夫妻最后通话仅一分钟 之后音讯全无

黄伯儿子 J．Wong（化名）透露，起火后母亲曾来电给父亲，短短一分钟的对话后便失去联络。他拒绝透露细节，只说：「之后便再无（母亲）消息了。」直至周三（3日），黄母仍列作失踪者之一，暂无任何更新。

他坦言，父亲初时无法接受事实，但当看见火势由下而上蔓延、烟雾密布，父亲「心里已经明白」，母亲恐凶多吉少。如今每当提起母亲，父亲仍会流泪，但他看到父亲「正在努力走出来」。

尽管早已察觉危机 仍改变不了悲剧

黄伯退休前是维修工程判头，持有注册水电牌照，对楼宇危险物料极敏感。 J．Wong表示，父亲早已认为宏福苑的外墙维修「唔安全」，甚至自行拆走单位窗外的发泡胶板，改为安装防火胶板，又定期向外墙棚网淋水降温。

儿子沉痛地说：「无论佢做乜，都无法改变已发生的事情。」

路透社报道指，大火能在短时间内蔓延七幢大厦，关键疑因外墙使用的劣质塑胶棚网及发泡胶保护层，加剧火势向上窜升。

儿子盼公开家中故事：是疗伤，也是告别

J．Wong主动找上路透社，坦言希望透过讲述家中故事疗愈自己的内疚与哀伤，也让外界理解灾后家属所承受的重量。

「我会揾到你」——火场旁的悲唤

路透社采访当日，黄伯在夜幕降临后仍站在火场外，抬头望着被烧黑的楼层，喃喃自语：「我会揾到你。」那是一位丈夫在灾难面前的最后承诺，亦是整场悲剧里最令人心碎的一句话。

宏福苑大火至今造成逾百人罹难及大批失踪，搜救与调查仍持续进行。黄伯妻子及其他失踪住户仍然下落未明，家属仍在焦急等待。