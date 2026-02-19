体坛早报｜阿仙奴英超斗榜尾狼队和波失分 黄泽林打入德拉海滩赛8强 波杜基林特爆冷挫国际米兰

周三晚英超与欧联都有冷门战果，英超领头羊阿仙奴作客榜末狼队惨失好局，虽然领先两球，却因防线补时低级失误被绝平2：2，争标优势收窄至5分。欧联赛场同样疯狂，挪威「黑马」波杜基林特延续神话，主场3：1击败意甲榜首国际米兰；纽卡素则凭安东尼哥顿上演「大四喜」兼超越舒利亚纪录，作客6：1血洗卡拉巴克。至于香港网坛传来历史性喜讯，世界排名136的黄泽林在德拉海滩赛轰出13球 Ace，直落两盘6：4、7：6爆冷淘汰世界第 29 的中岛布兰登，再度杀入 ATP 250 8强。

阿迪达赛后一脸茫然。美联社

网球｜黄泽林德拉海滩赛挫中岛布兰登 再闯ATP 250 8强。香港网球总会

费特为波杜基林特先开纪录。美联社

安东尼哥顿今场攻入4球。美联社

