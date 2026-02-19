Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜阿仙奴英超斗榜尾狼队和波失分 黄泽林打入德拉海滩赛8强 波杜基林特爆冷挫国际米兰

即时体育
更新时间：07:26 2026-02-19 HKT
发布时间：07:26 2026-02-19 HKT

周三晚英超与欧联都有冷门战果，英超领头羊阿仙奴作客榜末狼队惨失好局，虽然领先两球，却因防线补时低级失误被绝平2：2，争标优势收窄至5分。欧联赛场同样疯狂，挪威「黑马」波杜基林特延续神话，主场3：1击败意甲榜首国际米兰；纽卡素则凭安东尼哥顿上演「大四喜」兼超越舒利亚纪录，作客6：1血洗卡拉巴克。至于香港网坛传来历史性喜讯，世界排名136的黄泽林在德拉海滩赛轰出13球 Ace，直落两盘6：4、7：6爆冷淘汰世界第 29 的中岛布兰登，再度杀入 ATP 250 8强。

阿迪达赛后一脸茫然。美联社
阿迪达赛后一脸茫然。美联社
网球｜黄泽林德拉海滩赛挫中岛布兰登　再闯ATP 250 8强。香港网球总会
网球｜黄泽林德拉海滩赛挫中岛布兰登　再闯ATP 250 8强。香港网球总会
费特为波杜基林特先开纪录。美联社
费特为波杜基林特先开纪录。美联社
安东尼哥顿今场攻入4球。美联社
安东尼哥顿今场攻入4球。美联社

英超｜阿仙奴领先两球遭榜末狼队逼和 补时后防失误致失分

欧联｜波杜基林特爆大冷击败国际米兰　继赢曼城后再挫欧洲豪门

欧联｜安东尼哥顿「大四喜」创历史 纽卡素大炒卡拉巴克6：1

英超｜朗尼狠批史洛特欠缺「领袖气场」：不入前五必被炒

网球｜黄泽林德拉海滩赛挫中岛布兰登　再闯ATP 250 8强

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
11小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
15小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
19小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
9小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
9小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
14小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
12小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
13小时前