《夜王》MVP横空出世 「葵芳」演出一鸣惊人 《东周刊》独家爆蔡蕙琪背景

由黄子华与郑秀文主演的贺岁电影《夜王》，上映后票房势如破竹，总票房更已冲破3,000万元大关。在《夜王》中，饰演夜总会公关「葵芳」的蔡蕙琪（Kay）意外弹出，凭借短短四场戏，成功塑造出一个令人难忘的喜剧角色，获网民激赞为全片「MVP」。最新一期《东周刊》独家大爆蔡蕙琪背景，一窥这位新晋影星的背景。

「葵芳」系林明祯mix邝美云

蔡蕙琪在《夜王》中巧妙地融合了「大马女神」林明祯的可爱「姣音」与歌手邝美云的经典复古造型，这个破格的组合在她身上产生了意想不到的化学作用。她在试镜时大胆「玩尽佢」，将性感与可爱共冶一炉，其充满记忆点的演绎，不但让幕后团队捧腹大笑，更令导演吴炜伦决定为她量身订造「葵芳」一角，让她在大银幕上大放异彩，人气急升。

蔡蕙琪本是舞台剧演员

能够在处女作中与偶像「子华神」合作，对身为忠实粉丝的蔡蕙琪而言，既是梦想成真，也带来巨大压力。她坦言，初次拍电影便要与黄子华对戏，深怕自己的表现会拖累进度，因此主动要求额外排练。过程中，她更因过度紧张而激动落泪，幸而黄子华在正式拍摄时给予极大支持，不但温言安慰，更用充满信心的眼神鼓励她，让她能完全抛开包袱，尽情投入角色。这位拥有丰富舞台剧经验的实力派演员，毕业于香港演艺学院戏剧学院，在学期间已凭精湛演技屡获殊荣。毕业后，她加入中英剧团，参演过多部脍炙人口的舞台剧，磨练出扎实的表演功底。如今，这位30岁的演员已离开剧团，以自由身追梦，其潜力获得了黄子华的高度评价，盛赞其角色极之抢镜，并希望观众能多加认识这位出色的演员。

蔡蕙琪未来前途无可限量

「葵芳」这个角色的成功，除了蔡蕙琪的精湛演绎外，也离不开幕后团队的巧思。原来，「葵芳」这个充满地道特色的名字，源于她曾长期在葵青剧院演出，被团队戏称「葵下葵下」而得来。而在片中一场与特殊客人互动的戏份，她更参考了《喜剧之王》中张栢芝与八両金的经典场面，即兴发挥，喜感十足，让观众留下深刻印象。电影上映后，观众对蔡蕙琪的演出好评如潮，网民纷纷称赞她「一出场就令人发笑」、「在群戏中依然抢眼」。从舞台剧到大银幕，蔡蕙琪凭借「葵芳」一角，成功证明了她的实力与可塑性，不仅赢得了观众的喜爱，也让业界看到了她的无限可能，演艺前途备受看好。

