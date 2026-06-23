避雨分阶级？江苏女躲文旅局门口遭驱赶 保安却对房车「笑脸相迎」︱有片

在江苏江阴，一名女子骑电动单车（内地俗称电鸡）外出时突遇暴雨，临时在江阴市文体广电和旅游局门口避雨，却遭保安驱赶。她质疑局方对骑电动单车与驾驶汽车的人士「差别对待」，批评「避雨都分三六九等」，事件引发网络热议。

汽车可进单位 电动车被驱离

据《都市现场》等媒体报道，事发于6月22日早上。该名女子因暴雨临时到江阴市文体广电和旅游局门口躲雨，却被保安以「这是单位，不能停」为由驱赶。

事主拍摄影片显示，保安亭外停放着一辆红色汽车，期间有车辆顺利驶入该单位院内。

事主拍摄影片显示，保安亭外停放着一辆红色汽车，期间有车辆顺利驶入该单位院内。

她拍摄的视频显示，保安亭外停放着一辆红色汽车，期间有车辆顺利驶入该单位院内，惟她骑电动车停在角落却遭驱离。她在网上发文怒斥：「骑电瓶车的缩角落，开汽车的一过来立马笑脸相迎」，质疑局方对不同出行方式的人士区别对待。

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单位回应：已记录上报

事件在网上引发两极反应。有网民对女子遭遇表示同情，认为机关单位应有服务民众的基本意识；亦有网民认为保安只是执行职责，按规定阻止外人在门口逗留属正常工作范围。

记者致电江阴市文体广电和旅游局查询，一名张姓工作人员表示已记录情况并上报，将由新闻发言人统一回应。截至发稿，记者暂未收到正式回复。