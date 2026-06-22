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爱心座︱成都地铁阿伯强行拉扯少女抢位 母亲护女拳来脚往︱有片

即时中国
更新时间：20:56 2026-06-22 HKT
发布时间：20:56 2026-06-22 HKT

内地地铁再爆爱心座冲突，成都一名年约70岁阿伯，强行扯起爱心座上的少女抢位，粗暴行径惹来少女母亲大反击，双方互殴。事件再在网上引起热议，大量网民要求对野蛮不检点的长者，取消退休福利。

少女母亲已表明让座

网上热传的影片显示，21日有穿红T恤、年约70岁的阿伯，在成都地铁2号线车厢内，指责一对坐在爱心座的母女。

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目击者指，列车行至天府广场站时，阿伯命令少女起身让座，旁边的母亲表示自己起身给对方坐，表示「让是情分，不是本分」，要求阿伯好好沟通，互相尊重。

阿伯图以雨遮做武器

阿伯闻言，即时情绪失控，强行拉扯少女起身。少女母亲见状，出手保护孩子及指骂阿伯。双方爆发激烈冲突，女子伸脚踢向阿伯，又用手机击打对方头部。阿伯初时起脚回击，之后更一度取出雨伞企图扑向少女母亲，但被旁边男乘客阻止。

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影片在网上再次激起「坏人变老」议论，「终身，取消老人家医保养老金惹的祸」、「搞笑，人家也是花钱买票的，凭什么让？」、「立法，老人犯法减退休工资」、「老头是妥妥的寻衅滋事！报警拘留个熊！」、「这个跟流氓有什么区别？」、「谁给他的勇气强抢民女」。

成都地铁工作人员回应，爱心专座仅倡导礼让，并无强制让座规定。

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