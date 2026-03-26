张雪峰去世｜救心丸搜索暴涨30倍 医揭「神药」真相

全网粉丝超5000万的内地教育网红、考研名师张雪峰（图）前日跑步时突发心脏病猝死，终年41岁。其医疗文件疑似泄露引发关注，苏州市卫健委已介入处理。事件为大批民众敲响健康警钟，昨日多间电商平台「速效救心丸」搜索同比激增30倍。

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张雪峰出生于黑龙江齐齐哈尔人，近年通过线上课程及短视频平台扩大影响力，因言辞直率、多次发表争议性观点而广受关注。2023年6月，他曾因胸闷、心悸等症状入院治疗。

苏州峰学蔚来教育科技前夜发布讣告，称创始人张雪峰因心源性猝死，经全力抢救无效，当日下午逝世。讣告公布前，一份属于张雪峰的苏州大学附属第四医院特殊治疗知情同意书已在网上疯传。苏州市卫健委工作人员昨日回应称，当局已关注此事并正在处理。

事件引发民众对心源性猝死的关注，前晚8点起，「京东买药」等多间电商平台的速效救心丸、硝酸甘油等心脏用药品类搜索词暴涨，同比增超30倍。

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心脏急救药的迷思与真相

深圳市人民医院心内科主任袁杰指出，公众对心脏健康的焦虑虽是好事，但需正确引导。

急救药并非「万能保心丸」：速效救心丸和硝酸甘油仅适用于冠心病患者因心肌缺血引发的心绞痛，并非对所有心脏问题都有效。在没有明确诊断的情况下自行用药，可能因血管扩张引发不适，甚至危险。

心脏骤停时，药物无能为力：当心脏骤停发生时，患者已失去意识，无法服药，且血液循环停止，药物无法发挥作用。唯一有效的急救方法是立即进行心肺复苏（CPR）和使用自动体外心脏除颤器（AED）。

保健品并非「护心神药」：辅酶Q10等保健品对普通人的心脏保护作用并无明确证据，不应被视为心脏的「万能保护伞」。

真正的心脏保养之道