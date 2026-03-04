伊朗局势｜青岛家庭辗转3国逃出中东 滞留旅客免食宿仍心急回国

中东局势因美国、以色列与伊朗爆发军事冲突而急剧恶化，大批身处当地的华人归家路一波三折，境遇各异。有来自青岛的母亲，经历炮火惊魂，携一家老小辗转三国，上演惊险「逃生记」，最终成功返抵国门。亦有滞留阿布扎比的旅客，虽获当地政府及酒店提供免费食宿，生活无虞，却仍因归期未定而忧心忡忡，日夜盼归。

分享逃生路线获仿傚

来自青岛的于文雅琪女士，原定2月28日举家乘直航机返国，却因战事突发，航班取消而滞留迪拜。3月1日凌晨，她被窗外震耳的爆炸巨响及空袭警报声惊醒，始知事态严重。为求自保，她翌日即当机立断，花费近9000元人民币包车，载著两名幼子及年迈母亲连夜奔赴邻国阿曼。

阿曼航班登机处排了长长的队伍。 齐鲁晚报

岂料，前往阿曼途中，她又从新闻中惊悉当地港口亦遭轰炸，坦言当时「真的很恐慌，不知何去何从」。抵达阿曼后，她即驱车至机场，幸运地购得深夜转飞孟加拉首都达卡的机票，成功逃离战区。最终，一家人再由达卡转飞昆明，于3月2日傍晚安抵国土。于女士事后在网上分享其「逃生路线」，协助其他滞留同胞。她直言是次花费近6万元人民币亦在所不惜，因亲历战乱后，才深明「平安回家有多珍贵」。

3月1日下午的阿曼机场。 齐鲁晚报

滞留旅客获补贴 惟归心似箭

另一边厢，同样滞留中东的李女士一家四口，则有著截然不同的经历。他们原定28日由阿布扎比回国，航班同样被取消。其后，阿联酋政府宣布承担所有受影响旅客的住宿费用。李女士一家在多番寻觅后，成功入住一间平日房价约500元人民币的酒店，并获免费提供一日三餐，膳食丰富，酒店健身房亦可免费使用。

滞留华人在微信群组中分享资讯。

然而，物质上的安逸并未能纾缓她内心的焦虑。李女士向内地传媒表示，正就读初中的孩子学业繁重，急于回校上课，自己亦被公司领导多次催返工。尽管已购得3月7日回北京的机票，但她坦言未知届时能否顺利成行，形容自己「现在每天睁眼就在看航班」，归心似箭之情溢于言表。