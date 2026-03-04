Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜青岛家庭辗转3国逃出中东 滞留旅客免食宿仍心急回国

即时中国
更新时间：11:04 2026-03-04 HKT
发布时间：10:55 2026-03-04 HKT

中东局势因美国、以色列与伊朗爆发军事冲突而急剧恶化，大批身处当地的华人归家路一波三折，境遇各异。有来自青岛的母亲，经历炮火惊魂，携一家老小辗转三国，上演惊险「逃生记」，最终成功返抵国门。亦有滞留阿布扎比的旅客，虽获当地政府及酒店提供免费食宿，生活无虞，却仍因归期未定而忧心忡忡，日夜盼归。

分享逃生路线获仿傚

来自青岛的于文雅琪女士，原定2月28日举家乘直航机返国，却因战事突发，航班取消而滞留迪拜。3月1日凌晨，她被窗外震耳的爆炸巨响及空袭警报声惊醒，始知事态严重。为求自保，她翌日即当机立断，花费近9000元人民币包车，载著两名幼子及年迈母亲连夜奔赴邻国阿曼。

阿曼航班登机处排了长长的队伍。 齐鲁晚报
阿曼航班登机处排了长长的队伍。 齐鲁晚报

相关新闻：伊朗局势｜从伊撤离25名中国公民 经土库曼启程回中国

岂料，前往阿曼途中，她又从新闻中惊悉当地港口亦遭轰炸，坦言当时「真的很恐慌，不知何去何从」。抵达阿曼后，她即驱车至机场，幸运地购得深夜转飞孟加拉首都达卡的机票，成功逃离战区。最终，一家人再由达卡转飞昆明，于3月2日傍晚安抵国土。于女士事后在网上分享其「逃生路线」，协助其他滞留同胞。她直言是次花费近6万元人民币亦在所不惜，因亲历战乱后，才深明「平安回家有多珍贵」。

3月1日下午的阿曼机场。 齐鲁晚报
3月1日下午的阿曼机场。 齐鲁晚报

相关新闻：伊朗局势︱重庆人夫广州出发赴阿联酋 失联11日又逢战乱 妻心急如焚司寻人

 

滞留旅客获补贴 惟归心似箭

另一边厢，同样滞留中东的李女士一家四口，则有著截然不同的经历。他们原定28日由阿布扎比回国，航班同样被取消。其后，阿联酋政府宣布承担所有受影响旅客的住宿费用。李女士一家在多番寻觅后，成功入住一间平日房价约500元人民币的酒店，并获免费提供一日三餐，膳食丰富，酒店健身房亦可免费使用。

滞留华人在微信群组中分享资讯。
滞留华人在微信群组中分享资讯。

相关新闻：伊朗局势︱华人母女斥¥36万囤12张回国机票 亲历杜拜帆船酒店遇袭

然而，物质上的安逸并未能纾缓她内心的焦虑。李女士向内地传媒表示，正就读初中的孩子学业繁重，急于回校上课，自己亦被公司领导多次催返工。尽管已购得3月7日回北京的机票，但她坦言未知届时能否顺利成行，形容自己「现在每天睁眼就在看航班」，归心似箭之情溢于言表。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
22小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
13小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
22小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:15
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
即时国际
5分钟前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选最高领袖 专家会议大楼遭以军袭击
即时国际
1小时前
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
19小时前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
16小时前
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片
即时中国
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
23小时前