电动车︱「一换一」计划届满 庄豪锋质疑与准备换车市民期望有落差 有议员促重研放宽空间

立法会今（23日）继续二读《2026年拨款条例草案》，多名议员就政府决定不再延续电动车「一换一」计划表达意见，实政圆桌议员庄豪锋对决定表示失望，与准备换车市民的期望有落差；亦有议员促请政府在高油价环境下，重新研究放宽计划的可行性。

24个获批油站中仅一个于今年2月启用

实政圆桌新界西北庄豪锋对政府不再延续「一换一」计划感到失望，认为与准备换车的市民期望有落差。虽然相关决定已落实，但他期望政府能加强充电网络的支援。他引述政府文件指，获批的油站营办商需在半年至一年内完成充电桩工程，但截至目前，在24个已获批的油站中，仅得一个于今年2月启用。对于政府解释因涉及技术及安全问题需时检视，他表示会持续监察，确保推动电动车的方针能有效执行。

陈家珮：应研助公共交通尽快转型为电动车

新民党陈家珮表示，近期中东冲突导致油价波动，凸显了本港推动电动车普及化的逼切性。她指，要实现绿色城市及交通转型，公共交通电动化是不可或缺的一步。希望政府能研究如何加大力度，协助巴士、小巴等公共交通工具尽快转型为电动车。

对于财政预算案宣布电动车「一换一」计划届满后不再延续，陈家珮表示理解政府需审慎运用库房资源，但她认为，在高油价的环境下，市民更能感受到燃料成本的压力，是推动他们转用电动车的良好时机，形容现时是「拮到肉，切肤之痛嘅时候」，市民或会后悔没有「早啲『一换一』」。

她促请政府重新研究放宽「一换一」计划的空间，认为此举能有效鼓励更多市民选购环保车辆，从而减少碳排放，并有助香港达成2035年碳排放减半的环保目标。

记者：李健威

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