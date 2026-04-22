立法会辩论预算案 议员批公院调整收费「拮入肉」 替代服务未到位

财政司司长陈茂波2月25日宣读新一份《财政预算案》，立法会今日（22日）起恢复二读《2026年拨款条例草案》辩论，多位议员就该法案发言。选委界议员陈凯欣表示，今年政府予医管局的预算开支为1031亿元，按年上升2.9%。若与5年前实际拨款835亿元比较，今年预算上升超过23%；与10年前534亿元相比，则上升近93%。她关注公营医疗服务开支年年上升，市民和前线医护人员能否感受到服务有所提升，及工作环境是否得到改善。

陈凯欣关注公院加价 病人「不取药」

陈凯欣指，公营医疗加价后首两个月，约有2.6万张，即约3%药单是医生开出后病人没有取药。当局解释，病人不取药的原因众多，包括家中仍有存货，并认为数据反映收费改革有助鼓励病人审视用药习惯，减少浪费。她对此表示担心，医生应根据病人的临床状况及实际需要才开出药单，不应出现病人自行决定取药与否的情况，更不认同当局将「不取药」视为收费改革是否到位的指标。

陈凯欣指，基层医疗发展应先行，惟政府在2026/27年度投放于基层医疗的预算为15亿元，较上年度减少5亿元。社区药房预计最快今年年底才试行，夜诊则要等到第二季才逐步增加。她形容「替代服务未到位，但收费调整支针已经拮到入肉」。

应同步推广救人自救教育

陈凯欣提及去年大埔宏福苑大火，认为政府除成立独立委员会外，亦应同步推广救人自救教育，期望当局能增拨资源和人手，在社区及学校推广相关教育，让学生从小学习逃生及使用基本设备，将技能转化为肌肉记忆。

她引述资料指出，2026/27年度政府为防火工作预留约10.6亿元，按年增加17.9%，期望增加的开支能更多投放于社区及校园教育，例如消防处校园教育计划及社区应急先锋计划等。

陈振英提3建议释放北都市场活力

金融界陈振英表示，政府综合账目提前由亏转盈，使惠民措施得以适度加码，回应市民所需，政府与民间皆大欢喜。为进一步释放北都市场活力，他提出3项建议，包括扩大公私协作范围，鼓励发展商、金融机构及科技企业联手参与片区开发；推动北都专属运营公司开展市场化融资；在洪水桥、古洞北等片区试行「先配套、后产业」开发模式。

他提到，预算案公布后发生的中东战事引发国际能源价格攀升，政府迅速成立跨部门专责组，并推出四项针对性临时措施，其中柴油补贴已获财务委员会审批通过。他促请政府继续密切关注国际局势，避免能源成本上涨全数转嫁予市民。

选委界林筱鲁表示，城市建设是经济发展的载体，北都是重中之重。面对目前财政状况，社会上或有人担心庞大的基建开支，但强调一定要坚持持续投入北都，绝不能因为短期经济波动而放慢步伐，亦同意政府借助市场力量发展。

陈克勤：不应向基层及弱势群体「开刀」

民建联陈克勤表示，希望特区政府部署香港五年规划过程中，牢记「以民为本」及「施政为民」中心思想，无论是财政预算案政策部署，还是北都长远规划，最终的目的都是要让香港市民拥有更优质工作、更稳定收入、更宜居环境及更优质生活。

他认为，财政司司长在考虑预算案时，除了考虑财政可持续性外，亦要特别留意财政调整对市民生活实际影响。医疗收费改革、交通优惠调整，或其他涉及民生政策，可能在财政紧绌情况下需节省开支，但无论政府节流措施如何节省，都不应该、也不能够向社会基层及弱势群体「开刀」。他希望特区政府及财政司司长在未来考虑财政可持续性与市民福祉之间，能够取得更好平衡。

林伟全：可以在3个关键范畴再作加强

商界（第一）林伟全表示，政府采纳经民联提出多项关于金融基建及中小企支援的建议，包括增加基本免税额、注资BUD专项基金、发行债券支持北都等。他认为政府可以在三个关键范畴再作加强，第一，提供紧急出海补贴；第二，将避险资金转化为长期投资；第三，将香港由「桥梁」升级为「伙伴人」。

他促请政府提供针对性的出海补贴，指目前的支援机制，与形势存在时差。预算案向BUD专项基金注资两亿元，申请资助上限由10万提升至15万，但资助比例变由1比1变为1比3，形容「（以前）即系我出一只鸡髀，你就送一只鸡髀；而家1比3，即系我要出全鸡，你先送一只鸡髀」。

他举例指，南韩向东盟批出105亿韩元的航运紧急补助券，帮助当地中小企出口企业应对中东局势；新加坡将相关资助比例由50%加到70%，认为如果香港不做，就连参赛资格也没有。他亦指，政府应补贴企业的机票、签证费用，甚至帮助对冲因战火而增加的保费，这些资源值得投资，也必须投资。

林伟全表示，中东战火带来阴影的同时，也为金融中心带来机遇，现时有大笔资金涌入香港。但战事终有一日会打完，「宁可一思进，莫在一思停」，需把握这3至6个月的黄金机会，将这些避险资金转化为长留港的实体投资。

李惟宏：政府应着力激活金融市场

金融服务界李惟宏表示，现时面对复杂多变的地缘政治环境，政府应着力激活金融市场，积极协助各行业发展，提振香港经济及市场信心。他以金融业为例，可从三大方面着手，包括深化资本市场改革、促进全方位发展，以及扩大对外联通。

工商、创科及旅游方面，李惟宏建议，政府以大湾区为试点，推动本港商会及行业协会加强与内地合作，从市场资讯、商贸洽谈，以至法律及财务等专业服务，为内地企业提供一站式「出海」支援。

他亦建议，与深圳在创科产业布局上强强联手，配合北都整体发展策略，设立创投基金及便利河套地区人员流动等措施，进一步推进「一区两园」协同发展。加强西九文化区与启德体育园合作，推出包含交通接驳及节目套票的联程产品，推动旅游景点联动发展。

陈永光冀当局助中医药企业开拓海外市场

注册中医师、选委界陈永光表示，香港在中药检测及标准制度等方面别具优势，希望当局未来能考虑在基金辖下增设海外推广项目，更好向国际展示香港中医药优势，协助香港中医药企业开拓海外市场，促进本港中医药产业发展，让中医药产业成为香港另一个优势产业及经济新增长点。

他提到，相信随人口老化，医疗衞生方面的投入亦会不断增加，希望当局除实施公营医疗收费改革外，亦要积极采取其他「良方妙药」，例如善用科技、减少医疗开支等方法，应对人口老化对公营医疗体系带来的沉重负担问题，保障本港医疗体系质素及可持续性。他认为，当局应密切跟进医疗收费改革对市民带来的影响，并积极加强配套服务，确保不会有市民因经济因素而延误或得不到适切治疗。

记者：曹露尹

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