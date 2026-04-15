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国安法律论坛｜王振民: 英美暴乱逾千人被控远较香港多 证本港精准执法维护国安 : 「仅打击极少数人」

政情
更新时间：16:24 2026-04-15 HKT
发布时间：16:24 2026-04-15 HKT

清华大学法学院教授王振民今日（15日）在「国安法律论坛」致辞时，解读国务院2月发表的《白皮书》。他先驳斥西方政客及媒体的抹黑，引用英美两国处理国内暴乱的庞大检控数据，对比本港国安案件数字，证明香港执法精准，仅打击极少数人。他又讽刺英美频繁发表涉港报告，反观中国每十年才发一份《白皮书》，反问「我们十年综合性地讲一次，算多吗？」

香港依法维护国安保护绝大部分市民

王振民表示，自《香港国安法》实施以来，部分西方政客一直搞「双标」、颠倒黑白，抹黑《国安法》破坏「一国两制」及人权自由。他引述保安局数据，指2020年至今年1月，本港依《国安法》检控98人、定罪78人；反观2011年英国伦敦骚乱持续5天，近4,000人被捕、逾3,100人被起诉；美国国会山庄暴动仅持续一天，甚至动用军队，最终逾1500人被检控、1126人被定罪，最高刑期达22年。王振民认为数字说明香港维护国安是依法进行，「打击的确确实实是极少数」，而保护的是绝大部分市民的安全和福祉。

王振民今日在「国安法律论坛」上致辞。
王振民今日在「国安法律论坛」上致辞。
王振民呼吁各界共同守护这份和平包容理念，让香港继续成为不同制度合作共赢的宝地。
王振民呼吁各界共同守护这份和平包容理念，让香港继续成为不同制度合作共赢的宝地。

针对外国频频干预，王振民举例，明年是香港回归30周年，中央政府至今仅发表过3份涉港白皮书，平均每十年一份；反观英国每半年发表一份《香港半年报告》，至今已发58份；美国政府及国会亦各发26份，合计52份。王振民直言「在国际场合关于香港的话，都让他们讲了」，指中央发表白皮书正是为了「正本清源，凝聚共识」，发挥一锤定音作用。

国安法没有修改更无取代基本法

对于《国安法》与《基本法》的关系，他重申，维护国安从来是「一国两制」应有之义，并非2020年才提出。他强调，《香港国安法》是对基本法的补充和完善，「国安法没有修改、更没有取代基本法」。

王振民总结时强调，中央将坚持「三个长期不变」：保持香港资本主义制度和生活方式、国际自由港和单独关税区地位，以及普通法制度长期不变。他亦指，当前世界冲突不断，但得益于「一国两制」的伟大实践，香港成功「化干戈为玉帛」，从昔日中西方冲突的前沿阵地，重新成为国际投资热土。他呼吁各界共同守护这份和平包容理念，让香港继续成为不同制度合作共赢的宝地。

记者：陈俊豪

摄影：苏正谦

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