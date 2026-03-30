谢小华出掌政制及内地事务局 李家超：重中之重编制首份《香港五年规划》 一特质「比任何人优胜」

国务院今日（3月30日）任命谢小华为政制及内地事务局局长，行政长官李家超今早联同谢小华一同见传媒。李家超表示，政制及内地事务局职责包括贯彻《基本法》落实、推广《基本法》、举办选举等，现时重中之重工作，是在行政长官主导之下，主责统筹编制香港首份「五年规划」。

李家超曾考虑多名人选 有被推荐、自荐

李家超透露考虑过不同人选，最后决定邀请谢小华出任，是考虑了她作为退休资深政务主任，有38年政府工作经验，认为其表现卓越、有领导能力，具备丰富行政和管理经验，能够与政府上下建立良好的沟通和合作关系。

李家超指，政府早前宣布制定首份「五年规划」，由行政长官主导，政治及内地事务局主责，负责和推动政府、立法会协同研究及收集现时机制的运作，现时各政策局已成立香港五年规划编制小组，正全速工作在今年内完成编制香港首份《五年规划》，有信心谢小华能够带领局内人员，在行政长官主导之下，完成好统筹香港五年规划编制工作。

他赞赏谢小华勇于承担，有信心她会带领局方全力以赴工作。

谢小华：编制首份《五年规划》是重中之重任务

谢小华表示，对获特首提名、中央任命深感荣幸。她指编制首份《香港五年规划》是重中之重任务，与政府、立法会及社会合作。今明两年有多场选举，包括今年的选委会选举、明年的特首选举及区议会选举，会贯彻「爱国者治港」原则，举行公平、公正、安全有序的选举，又提到会加强爱国主义教育。

编《五年规划》涉团结决策局 李：谢小华具沟通合作基础 「比任何人都优胜」

李家超之后再透露，考虑过多名人士，包括被推荐、自荐等，最终他决定提名谢小华，有三大原因：

一是对编制首份《香港五年规划》的认识，谢小华明确表明要编制好，深知其重大意义，过去也曾参与「十四五」规划，对她的认识和热情有信心；

二是《香港五年规划》必须今年内完成，时间紧迫，工作量大，涉及推动团结政府包括15个决策局，与公务员上下一心全情投入；而谢小华在政府工作多年，与政策局及公务员有沟通合作的良好基础，「这方面比任何人都优胜」；

三是谢小华过去与立法会及各界建立了良好人际网络，对工作事半功倍。

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谢小华是接替今年1月以健康理由辞任政制及内地事务局局长的曾国衞，局长一职其后由副局长胡健民署任约两个月。

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记者：郭文卓

摄影：卢江球