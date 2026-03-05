两会2026︱李家超列席人大开幕 指政府工作报告振奋人心 会切实履行第一责任人角色

十四届全国人大四次会议今早（5日）在北京人民大会堂开幕，国务院总理李强发表政府工作报告。行政长官李家超今早列席开幕会，指李强在政府工作报告中回顾了2025年的工作，阐述了「十四五」时期经济社会发展成就、「十五五」时期主要目标和重大任务，并对今年经济社会发展总体要求和政策取向，以及政府工作任务的重点工作提出了要求。他会领导特区政府构建系统性的政策框架，主动对接国家「十五五」规划，对重点发展领域作出更全面、更精准、更细致的战略部署，并制定具宏观性、战略性和前瞻性的首份「香港五年规划」。

李家超在社交平台发文指，政府工作报告指出，「十四五」圆满收官，取得重大成就；今年是「十五五」开局之年，《「十五五」规划纲要（草案）》细化提出20项主要指标，并分领域阐述了「十五五」发展的重大战略任务，突出体现四个方面，包括：推动高质量发展、做强国内大循环、推进全体人民共同富裕、统筹发展和安全。政府工作报告指出，要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，落实「爱国者治港」原则，提升香港依法治理效能，促进香港经济社会发展；支持香港更好融入和服务国家发展大局，发挥香港背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，促进香港长期繁荣稳定。

特区政府会切实履行第一责任人角色

政府工作报告又提到，要推动科技创新和产业创新深度融合，建设粤港澳大湾区国际科技创新中心，打造世界级科技创新策源地；以及支持粤港澳大湾区打造世界级城市群。

李家超指感到十分鼓舞和振奋人心，今年是「十五五」开局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，对「一国两制」实践具有重要意义。香港特区政府会切实履行第一责任人的角色，坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，团结社会各界进一步全面深化改革，更好发挥「一国两制」制度优势和香港独特的国际化优势，打开发展新天地，全力发展经济、改善民生，发掘新增长点。

李家超称，各政策局已按他较早前的指示成立预备小组并开展准备工作，预备小组会转为对接「十五五」规划编制小组并全速工作，今年内完成香港五年规划，勾勒未来五年香港的发展愿景、核心目标、重点领域和重大举措，为香港社会经济民生发展提供清晰的路线图和时间表，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

续巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位

李家超指，香港会继续巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，全力建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，同时推动更多高增值产业落户北部都会区。此外，特区政府已成立内地企业出海专班，对接内地蓬勃发展的生产力、香港国际知名的专业服务、环球买家的殷切需求，携手优质企业「走出去」、把国际资金「引进来」，扎实推动经济高质量发展。