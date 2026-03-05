Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱李家超列席人大开幕 指政府工作报告振奋人心 会切实履行第一责任人角色

政情
更新时间：12:29 2026-03-05 HKT
发布时间：12:29 2026-03-05 HKT

十四届全国人大四次会议今早（5日）在北京人民大会堂开幕，国务院总理李强发表政府工作报告。行政长官李家超今早列席开幕会，指李强在政府工作报告中回顾了2025年的工作，阐述了「十四五」时期经济社会发展成就、「十五五」时期主要目标和重大任务，并对今年经济社会发展总体要求和政策取向，以及政府工作任务的重点工作提出了要求。他会领导特区政府构建系统性的政策框架，主动对接国家「十五五」规划，对重点发展领域作出更全面、更精准、更细致的战略部署，并制定具宏观性、战略性和前瞻性的首份「香港五年规划」。

李家超在社交平台发文指，政府工作报告指出，「十四五」圆满收官，取得重大成就；今年是「十五五」开局之年，《「十五五」规划纲要（草案）》细化提出20项主要指标，并分领域阐述了「十五五」发展的重大战略任务，突出体现四个方面，包括：推动高质量发展、做强国内大循环、推进全体人民共同富裕、统筹发展和安全。政府工作报告指出，要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，落实「爱国者治港」原则，提升香港依法治理效能，促进香港经济社会发展；支持香港更好融入和服务国家发展大局，发挥香港背靠祖国、联通世界独特优势和重要作用，促进香港长期繁荣稳定。

十四届全国人大四次会议今早在北京人民大会堂开幕。刘骏轩摄
李家超指很荣幸以香港特区行政长官的身分列席十四届全国人大四次会议开幕会。李家超fb
李家超今早列席十四届全国人大四次会议开幕会。李家超fb
李家超聆听李强发表政府工作报告。刘骏轩摄
李家超与岑浩辉毗邻而坐。刘骏轩摄
特区政府会切实履行第一责任人角色

政府工作报告又提到，要推动科技创新和产业创新深度融合，建设粤港澳大湾区国际科技创新中心，打造世界级科技创新策源地；以及支持粤港澳大湾区打造世界级城市群。

李家超指感到十分鼓舞和振奋人心，今年是「十五五」开局之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，对「一国两制」实践具有重要意义。香港特区政府会切实履行第一责任人的角色，坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，团结社会各界进一步全面深化改革，更好发挥「一国两制」制度优势和香港独特的国际化优势，打开发展新天地，全力发展经济、改善民生，发掘新增长点。

李家超称，各政策局已按他较早前的指示成立预备小组并开展准备工作，预备小组会转为对接「十五五」规划编制小组并全速工作，今年内完成香港五年规划，勾勒未来五年香港的发展愿景、核心目标、重点领域和重大举措，为香港社会经济民生发展提供清晰的路线图和时间表，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

续巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位

李家超指，香港会继续巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，全力建设国际创新科技中心和国际高端人才集聚高地，同时推动更多高增值产业落户北部都会区。此外，特区政府已成立内地企业出海专班，对接内地蓬勃发展的生产力、香港国际知名的专业服务、环球买家的殷切需求，携手优质企业「走出去」、把国际资金「引进来」，扎实推动经济高质量发展。

