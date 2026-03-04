两会2026︱陈勇：香港团非追求每个建议均需联署 关键是要凝聚真知灼见

两会今明两日在北京召开，多名港区人大今晚（4日）在北京会见传媒。港区全国人大代表团副团长陈勇强调每一位人大代表都有权利提出建议，即使一、两位代表自己提出建议，但若得到更多认同 ，且在法律上、国家方针能够配合时，往往能够取得比较大的进展及得到更多重视，因此未必追求每一个建议都需要很多委员联署。

陈勇：建议关键是凝聚更多真知灼见

去年港区全国人大代表团提出两项联名建议，包括「购房资金通」及发展碳排放交易市场。被问及今年酝酿联名建议的安排，陈勇表示委员仍在酝酿商讨，要观察哪一方面是所有代表都共同比较关心，并共同建议。他强调每一位人大代表都有权利提出建议，即使一、两位代表自己提出建议，但若得到更多认同 ，法律上、国家方针能够配合时，往往能够取得比较大的进展及得到更多重视。因此未必追求每一个建议都需要很多委员联署，最关键是凝聚更多真知灼见，助力国家发展，在两会中提出更多香港各界建议。

马逢国倡追封为保卫香港而牺牲者

港区全国人大代表团团长马逢国指出，会议议程已大致敲定，今年议程较以往有所增加，除了「十五五」规划，亦增加三项议案，会议日程由3月5日至12日，每日会议内容及人事安排均已决定。

马逢国透露，已准备五、六项建议，其中一项重点是推动追封为国家建设或保卫香港而牺牲捐躯的人士。他举例指，历史上东江纵队有不少人牺牲，在30年前回归亦有「保钓」人士牺牲，认为应对他们予以表彰。

马逢国提出另一项建议，则与香港如何发挥自身所长，贡献国家发展有关。他早前曾到访南极，启发他探讨香港在海洋与极地研究事业方面作贡献。他指出，香港拥有五所世界百强大学，科研能力及网络资源具备优势，可利用「一国两制」下的特殊角色，为国家发展贡献力量。

胡晓明倡于内地中小学推广繁体字

港区全国人大代表胡晓明则指，去年国家在语言标准相关规定中，提及会保留繁体字。强调繁体字在国际上，尤其在香港、澳门及台湾地区仍广泛使用，对于联系相关地区的人士有重要帮助。他强调，繁体字是中华文化的精髓，保留了许多文化传承。应当重视其价值，并在教育层面加以推广。建议在中国内地的中小学阶段，大力推广繁体字的学习和应用，以确保文化得以传承。

港区全国人大代表姚祖辉表示，很高兴特首李家超昨日（3日）拜访国务院国有资产监督管理委员会，相信在国资委带领下，很多央企会考虑参加北部都会区发展，又指在央企和头部民企的出海上，香港亦可以在金融和法律上提供协助。

记者：郭咏欣、李健威 北京报道