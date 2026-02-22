Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱封面颜色曝光 陈茂波亲解理念：寓意本港经济内生动力不断增强

政情
更新时间：10:13 2026-02-22 HKT
发布时间：10:13 2026-02-22 HKT

新一份《财政预算案》将在周三发表，财政司司长陈茂波指，衷心感谢过去一段时间不同界别和背景的市民、企业和机构，给政府提供了宝贵的意见。大家都希望香港有更好发展，并对不同社群有更好的照顾。今届政府一直努力拼经济、谋发展、惠民生，和大家的期盼方向高度一致。

今年《财政预算案》的封面颜色是紫色，陈茂波解释，这寓意在瞬息万变的外部环境中，香港经济内生动力不断增强。「让我们携手并肩，为香港社会和经济更高质量、更普惠的发展，不懈奋斗。」

须审慎理财考虑社会短中长期需要

陈茂波在网志表示，承接去年经济持续增长，今年来本港经济开局良好。可是，面对风云变幻的外围环境，以及经济转型过程中的不确定性，必须审慎理财，考虑社会短中长期的需要，并保持一定储备，以应对万一出现不可预见的情况。

然而，他指，以什么方法和进路迈向目标、如何分配资源等，往往受现实环境所限，当中难免要排优次，甚至作出艰难取舍。他会用心聆听各方意见与想法，在编制预算案时会作全盘考量，力求提出的建议总体平衡。希望香港有更好发展，并对不同社群有更好的照顾。今届政府一直努力拼经济、谋发展、惠民生，和大家的期盼方向高度一致。

相关新闻：
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

大棋盘︱财政预算案「派糖」诉求增 夜间消费券、强积金买楼难实行 官场研判效益有限
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
17小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
15小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
15小时前
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
即时中国
3小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
23小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
23小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
16小时前
过年禽畜自救记｜大鹅勇挡主人磨刀 猪仔识转呼拉圈｜有片
00:19
过年禽畜自救记｜大鹅勇挡主人磨刀 猪仔识转呼拉圈｜有片
奇闻趣事
2小时前