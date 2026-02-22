财政预算案2026︱封面颜色曝光 陈茂波亲解理念：寓意本港经济内生动力不断增强

新一份《财政预算案》将在周三发表，财政司司长陈茂波指，衷心感谢过去一段时间不同界别和背景的市民、企业和机构，给政府提供了宝贵的意见。大家都希望香港有更好发展，并对不同社群有更好的照顾。今届政府一直努力拼经济、谋发展、惠民生，和大家的期盼方向高度一致。

今年《财政预算案》的封面颜色是紫色，陈茂波解释，这寓意在瞬息万变的外部环境中，香港经济内生动力不断增强。「让我们携手并肩，为香港社会和经济更高质量、更普惠的发展，不懈奋斗。」

须审慎理财考虑社会短中长期需要

陈茂波在网志表示，承接去年经济持续增长，今年来本港经济开局良好。可是，面对风云变幻的外围环境，以及经济转型过程中的不确定性，必须审慎理财，考虑社会短中长期的需要，并保持一定储备，以应对万一出现不可预见的情况。

然而，他指，以什么方法和进路迈向目标、如何分配资源等，往往受现实环境所限，当中难免要排优次，甚至作出艰难取舍。他会用心聆听各方意见与想法，在编制预算案时会作全盘考量，力求提出的建议总体平衡。希望香港有更好发展，并对不同社群有更好的照顾。今届政府一直努力拼经济、谋发展、惠民生，和大家的期盼方向高度一致。

相关新闻：

财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风

财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

大棋盘︱财政预算案「派糖」诉求增 夜间消费券、强积金买楼难实行 官场研判效益有限

