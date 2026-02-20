财政预算案2026前瞻｜政党倡降烈酒税门槛至100元 业界：经济效益足弥补酒税损失

【财政预算案2026/前瞻/烈酒税】政府于2024年下调烈酒税，进口价达200元以上烈酒，200元以上部分的税率，由100%减至10%。今年《财政预算案》咨询，不同政党均建议进一步减免烈酒税，其中自由党主席、批发及零售界议员邵家辉期望，透过降低中低价烈酒的税项，直接刺激夜间餐饮及消费市道，同时吸引更多国际酒商落户。香港酒吧业协会主席钱隽永更建议撤销烈酒税，以多方面激活经济。

邵家辉倡烈酒税征税门槛降至100元

当局前年10月调低烈酒税，截至去年6月底的8个半月，烈酒进口货量上升两成，价值更大幅上升近九成，反映有效鼓励高价烈酒贸易，但商经局当时称各方面成效仍有待观察。

邵家辉表示，自去年烈酒税下调后销量理想，但受惠范围未及大众消费市场，因此建议将烈酒税的征税门槛降至100元，即超过100元的部分征收10%税率，以惠及更多市民，并针对价格较低的酒类，以激活夜间经济。

他认为，酒吧及夜市的酒类定价普遍不高，若能降低此类酒品税项，将直接促进夜间消费。他强调，推动夜经济的关键在于带动市面人流，减酒税能鼓励市民外出消遣，从而产生连锁经济效益，其根本性作用胜过派发「夜间消费券」。对于减税会否影响政府财政收入，邵家辉指，相关税收占整体经济活动比例不高，反而减税所带动的餐饮、娱乐及交通等周边消费，其整体经济效益将远超酒税本身。

吴永嘉：烈酒零售价下降带动酒吧、餐厅生意

经民联党魁、立法会议员吴永嘉表示，为巩固香港的国际贸易中心地位，可从开拓酒业贸易入手。他分析，若将烈酒税的征税门槛下调至100元，税款减幅可达约三成，届时中低价烈酒的零售价将有显著下调空间。他相信，此举有助吸引更多不同价位的烈酒品牌以香港作为分销中心，提升本港作为贸易枢纽的地位。

他又指，当烈酒零售价下降，酒吧及餐厅便能提供更多价格亲民的选择，有助吸引市民外出消费，为夜市注入活力。

酒吧业吁撤销烈酒税

香港酒吧业协会主席钱隽永表示，现时业界因业主减租令生意尚算稳定，但经营环境依然困难，尤其上半年属传统淡季，建议政府将烈酒税率降至零，以多方面激活经济。

钱隽永认为，撤销烈酒税有四大好处：首先降低成本，酒吧的入货成本可即时下降，直接提升业界的生存空间；二是吸引投资，有助吸引外国酒商来港投资，继而带动写字楼租赁市场及增加就业机会；三是促进本地消费，酒类产品价格下调，能有效鼓励市民留港消费，减少市民北上消费；四是带动相关产业，如可惠及的士、餐饮及娱乐等行业，创造更完整的夜间经济链。

他强调，撤销烈酒税的影响深远，且立竿见影，其衍生的经济效益及其他行业的税收增长，足以弥补酒税损失，达至政府、业界及市民的「三赢」局面。

记者：李健威