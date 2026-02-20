Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026前瞻｜政党倡降烈酒税门槛至100元 业界：经济效益足弥补酒税损失

政情
更新时间：06:55 2026-02-20 HKT
发布时间：06:55 2026-02-20 HKT

【财政预算案2026/前瞻/烈酒税】政府于2024年下调烈酒税，进口价达200元以上烈酒，200元以上部分的税率，由100%减至10%。今年《财政预算案》咨询，不同政党均建议进一步减免烈酒税，其中自由党主席、批发及零售界议员邵家辉期望，透过降低中低价烈酒的税项，直接刺激夜间餐饮及消费市道，同时吸引更多国际酒商落户。香港酒吧业协会主席钱隽永更建议撤销烈酒税，以多方面激活经济。

邵家辉倡烈酒税征税门槛降至100元

当局前年10月调低烈酒税，截至去年6月底的8个半月，烈酒进口货量上升两成，价值更大幅上升近九成，反映有效鼓励高价烈酒贸易，但商经局当时称各方面成效仍有待观察。

邵家辉表示，自去年烈酒税下调后销量理想，但受惠范围未及大众消费市场，因此建议将烈酒税的征税门槛降至100元，即超过100元的部分征收10%税率，以惠及更多市民，并针对价格较低的酒类，以激活夜间经济。

他认为，酒吧及夜市的酒类定价普遍不高，若能降低此类酒品税项，将直接促进夜间消费。他强调，推动夜经济的关键在于带动市面人流，减酒税能鼓励市民外出消遣，从而产生连锁经济效益，其根本性作用胜过派发「夜间消费券」。对于减税会否影响政府财政收入，邵家辉指，相关税收占整体经济活动比例不高，反而减税所带动的餐饮、娱乐及交通等周边消费，其整体经济效益将远超酒税本身。

相关新闻：财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议

吴永嘉：烈酒零售价下降带动酒吧、餐厅生意

经民联党魁、立法会议员吴永嘉表示，为巩固香港的国际贸易中心地位，可从开拓酒业贸易入手。他分析，若将烈酒税的征税门槛下调至100元，税款减幅可达约三成，届时中低价烈酒的零售价将有显著下调空间。他相信，此举有助吸引更多不同价位的烈酒品牌以香港作为分销中心，提升本港作为贸易枢纽的地位。

他又指，当烈酒零售价下降，酒吧及餐厅便能提供更多价格亲民的选择，有助吸引市民外出消费，为夜市注入活力。

相关新闻：

财政预算案2026｜新加坡派3000元消费券 香港可仿效？经济学者列数原因反对

大棋盘︱财政预算案「派糖」诉求增 夜间消费券、强积金买楼难实行 官场研判效益有限

财政预算案2026｜自由党倡再减烈酒税 新民党提新生婴儿奖励金 第二胎加至3万

酒吧业吁撤销烈酒税 

香港酒吧业协会主席钱隽永表示，现时业界因业主减租令生意尚算稳定，但经营环境依然困难，尤其上半年属传统淡季，建议政府将烈酒税率降至零，以多方面激活经济。

钱隽永认为，撤销烈酒税有四大好处：首先降低成本，酒吧的入货成本可即时下降，直接提升业界的生存空间；二是吸引投资，有助吸引外国酒商来港投资，继而带动写字楼租赁市场及增加就业机会；三是促进本地消费，酒类产品价格下调，能有效鼓励市民留港消费，减少市民北上消费；四是带动相关产业，如可惠及的士、餐饮及娱乐等行业，创造更完整的夜间经济链。

他强调，撤销烈酒税的影响深远，且立竿见影，其衍生的经济效益及其他行业的税收增长，足以弥补酒税损失，达至政府、业界及市民的「三赢」局面。

记者：李健威

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小时前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小时前