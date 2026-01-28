陈家珮逆线驾驶︱早上搭巴士到立法会 被问会否戴安全带：不嬲选择企响度

新民党立法会议员陈家珮日前被发现在湾仔逆线行车，引起争议。她今（28日）在立法会大会提出第一项口头质询后，被传媒追问现时出行的交通方式，她说早上乘搭巴士到立法会，因选择企位并不需佩戴安全带。被问到选择企位的原因，陈家珮称：「我不嬲都选择企响度嘅」。至于是否有聘用司机，她称「无嘢补充」。

港澳办主任夏宝龙日前在全国港澳研究会，对立法会提出注意个人操守等5点要求。问及有何补救措施，陈家珮表示，星期六已与警方录口供，现时等待警方调查，无特别事项可补充。

记者：曹露尹

相关新闻；

陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online

大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？

陈家珮逆线驾驶︱政党元老群组开火 叶刘质疑小题大做兼「报仇」 蔡素玉反击：逆线行车是小事？

