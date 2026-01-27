曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层

近期港府高层换人传闻满天飞，国务院今日（27日）公布免去曾国衞的政制及内地事务局局长职务，成为本届政府第3名中途离任的局长。曾国衞透露因前列线癌指数上升，手术后亦无甚改善，完成立法会选举后辞任。特首李家超表示会物色继任人，其职位暂由副局长胡健民署任。虽然本届政府任期只剩下不足一年半，但愿意加入问责班子大不乏人，政圈预料由政府内部晋升或调任居多。

新人选或牵涉下届政府人事布局

曾国衞离任消息上周已传出，政圈纷纷猜测原因和去向，以及其接任人选。近日政圈传出不同名字，包括前任或现任纪律部队首长，亦有指政府可能从内部提拔人选，由熟悉政府高层运作及内地事务的人士出任。过往政制局局长多由政务官掌航，曾国衞2020年担任局长，是首次由纪律部队出身者领导政制局。

今次人事调动虽只有曾国衞一人，但可能「牵一发而动全身」，不单单是寻找合适人选顶上，更可能牵涉下届政府的高层人事布局，因此需要通盘考虑，从整体上审视用人布阵。甚至有说法指，政制局局长空缺可能由其他问责官员调任，如此一来，将会加快「高官音乐椅」流转。

政制局肩负对接「十五五」规划等任务

有建制中人认为，虽然政府任期只剩下一年多，但愿意走入「热厨房」者大不乏人，若任内有所表现和作为，过渡至下一届政府亦不是问题，关键是相关人选能否做到中央交负的任务，包括加快融入及服务国家发展大局、深度参与大湾区建设等。

值得注意的是，目前政制局多个重要位置皆悬空，包括常任秘书长及局长政治助理，随著曾国衞离任，更只得胡健民「担大旗」。李家超今早回应时表示，会确保该局运作畅顺，觅得才能合适的人选以填补相关职位空缺，又指会与公务员事务局商讨，尽早安排合适人员调迁至政制局。

政制局今年肩负多项重任，包括今年3月两会将通过国家「十五五规划」纲要草案，特区要主动对接及推进相关工作，把握发展机遇。另一重点工作是下半年举行新一届特首选举委员会选举，以准备明年特首选举。李家超称会在政制局内成立小组，检视重点任务顺序排列优次，然后尽快安排具相关才能人选对接。

宏福苑大火后，高官「换马」消息频频传出，但不涉大火相关的曾国衞率先离开官场，政界预料待独立委员会调查结果出炉后，才会有下一轮高官人事变动。

