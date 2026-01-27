曾国衞免职｜陈勇形容曾国衞勤奋工作量繁重  祝愿安心休养配合治疗早日康复

政制及内地事务局局长曾国衞以前列腺癌指数一直上升，曾作手术等无甚改善，故完成立法会选举后辞任，国务院今日(27日)免去其政制及内地事务局局长职务。民建联副主席陈勇回应事件时表示，本届政府团队在行政长官李家超带领下，各司局长均全力以赴投入工作，即使休假期间也常处理公务。他祝愿曾国卫安心休养、配合治疗，并早日康复。

陈勇指，他在担任立法会政制事务委员会主席及副主席期间，与曾国卫合作较多。他形容曾工作非常勤奋，近期才得知其身体抱恙，并指去年立法会选举等工作强度大且成功完成，而政制及内地事务局的工作量亦非常繁重。

曾国衞指出，在高强度工作中，身体出现状况，其前列腺癌指数上升，故在完成立法会选举后辞任。何家豪摄

陈勇强调，政府是一个团队，目前团队运作顺畅。李家超已表示，相关工作将由副局长及官员继续承担，团队将继续努力为香港服务。当前施政重点在于「拼经济、谋发展、搞建设、为民生」，其中涉及多个政策局的跨境事务协作尤为重要。他相信在行政主导下，立法会将积极配合政府施政。现正值发展关键时期，无论是问责官员或公务员团队，均需团结一致，以高标准落实政策，回应市民日益增长的期望。

