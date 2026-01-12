财政预算案2026｜立法会更新会议日程 4.22会上辩论 料最快4.29会议表决

财政预算案的公众咨询工作现已展开。财政司司长陈茂波于昨日（12日）表示，预算案将于2月25日正式发表。另一方面，立法会亦于今日（12日）更新2026年会期安排，将于本周三举行首次会议。按照议程，财政预算案预料最快在4月29日的会议表决通过。

据立法会议程安排，财政预算案的审议将分阶段进行。陈茂波将于2月25日首次财政预算案会议上发表预算案内容，随后财务委员会将于4月13日至17日举行特别会议。第二次财政预算案会议订于4月22日、23日举行，为议员发言环节。其后，第三次财政预算案会议将于4月29日召开，政府当局届时将作出回应，这也是《2026年拨款条例草案》审议程序的最终阶段，若审议顺利，有机会在该次大会上表决通过。

