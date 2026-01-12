Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜立法会更新会议日程 4.22会上辩论 料最快4.29会议表决

政情
更新时间：12:24 2026-01-12 HKT
发布时间：12:24 2026-01-12 HKT

财政预算案的公众咨询工作现已展开。财政司司长陈茂波于昨日（12日）表示，预算案将于2月25日正式发表。另一方面，立法会亦于今日（12日）更新2026年会期安排，将于本周三举行首次会议。按照议程，财政预算案预料最快在4月29日的会议表决通过。

据立法会议程安排，财政预算案的审议将分阶段进行。陈茂波将于2月25日首次财政预算案会议上发表预算案内容，随后财务委员会将于4月13日至17日举行特别会议。第二次财政预算案会议订于4月22日、23日举行，为议员发言环节。其后，第三次财政预算案会议将于4月29日召开，政府当局届时将作出回应，这也是《2026年拨款条例草案》审议程序的最终阶段，若审议顺利，有机会在该次大会上表决通过。

相关新闻：

财政预算案2026｜长者呻医疗费贵 宁挨病拒复诊 家长冀增书簿津贴

财政预算案2月25日发表 本年度资本帐目仍录赤字 陈茂波：适度发债支持基建发展

财政预算案2026｜受惠印花税收入 经营帐目可提早恢复盈余 陈茂波：综合帐目仍有赤字压力

新年度财政预算案的公众咨询工作现已展开。
新年度财政预算案的公众咨询工作现已展开。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
14小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
8小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
5小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
6小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
5小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
4小时前
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘。
李龙基斥失德指控 爆与王青霞「十个字」分手原因 乐翊榆建议神交化女性缘丨独家
影视圈
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
19小时前