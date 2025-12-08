立法会选举｜港岛东植洁铃险胜自由党358票夺次席 港岛西郭伟强败阵：对支持者感抱歉

立法会选举结果出炉，其中在「激战区」港岛东，工联会吴秋北以39,707票成功连任，民建联同时派两队参选，由东区区议员植洁铃夺得第二席，她获得22,054票，险胜自由党阮建中358票。新民党郭浩景获17,344票，另一民建联区议员李清霞敬陪末席，只有16,458票。

自由党阮建中惜败：要更全面服务其他区

民建联今次派两队参选，该党明言不会有「弃保」，让二人公平竞争，一度有「揽炒」危机，最终成功保住港岛东一席。

阮建中表示对结果感到失望，并向投票支持他的选民道歉，但明天就会重新振作，希望在区议会层面继续服务好市民。被问到认为今次尚欠甚么，他对自己区议会所属的地区得票是满意的，若想晋身立法会，相信要更全面服务其他地区，如湾仔、柴湾等。

港岛东候选人得票

1 吴秋北 39,707（当选）

2 植洁铃 22,054（当选）

3 郭浩景 17,344

4 阮建中 21,696

5 李清霞 16,458

港岛西｜陈家珮保新民党议席感压力

港岛西方面，民建联现任议员陈学锋、由选委界「转跑道」的新民党陈家珮成功连任，工联会郭伟强则「落马」。陈家珮表示，今次有3名现任议员竞选两席，众人背后都有很强大的团队支援，形容今次是一场硬仗，要接棒新民党这一席位倍感压力，承诺选民未来的日子一定会做得更好。

工联会会长吴秋北表示，怀着最谦卑的心情面对结果。被问及是否满意今次工联会的表现，他称需时检讨，今次「有得有失」，有新人胜出，亦有议员落选，今次选票约为24万，达工联会「基本盘」，认为得到非常好的锻炼，之后会检讨失利原因。

落选的郭伟强表示，对所有工作人员表示感谢，指「转跑道」有挑战是意料之内，会尽量做好工作，非常感谢近日协助的义工，对支持者感到抱歉。他指工联会席位上虽没有增加，但得票率有所增加，认为达标及有进步。

工联会郭伟强连任失败。

