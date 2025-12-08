立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败

立法会选举结束，议会势力版图重组，其中立法会最大党、现有19席的民建联派出26人出战，最终有20人当选，其中选委界派出8人全胜，但会计界议员黄俊硕意外落败。另一爱国政团工联会，选举成绩未如人意，派出16人名单出战，当中7人争连任，惟港岛西郭伟强、新界西北陆颂雄双双「落马」，选委界派4人参选只得两人当选，下届议会继续保持7席。

新民党新人尽墨 仅3现任议员连任

现有6席的新民党派出8人出战，其中7人是参加地区直选，包括新人郭浩景、陈志豪等，但只有争取连任的新界东北李梓敬、港岛西陈家珮成功当选，加上何敬康在选委界连任，共得3席，议席「斩半」。

经民联大换血夺8席 自由党继续4席

目前占9席的商界政党经民联，多名老将退下火线，今次派出14人参选，其中在地区直选派4人出选，惟全军覆没；选委会方面，派出的两人均成功当选，包括梁美芬及邓铭心。功能界别方面，刘业强、吴永嘉、陈祖恒等成功连任，梁君彦腾出的工业界（一）议席亦由经民联成员黄永威接棒，共赢得8席，比现时少一席。

政团新一届议席分布：

民建联：20席（现有19席）

地区直选：陈克勤、李慧琼、周浩鼎、陈学锋、郑泳舜、叶傲冬、姚铭、植洁铃、张培刚、郭芙蓉

功能界别：陈勇、陈博智

选委会：葛珮帆、陈仲尼、林琳、陈永光、陈恒镔、何俊贤、朱立威、洪锦铉

工联会：7席（不变）

地区直选：吴秋北、邓家彪、陈颖欣

功能界别：林伟江、李广宇

选委会：黄国、梁子颖

经民联：8席（现有9席）

功能界别：刘业强、吴永嘉、陈祖恒、黄永威、卜国明、黄永威

选委会：梁美芬、邓铭心

自由党：4席（不变）

功能界别：邵家辉、李镇强、陈晓峰、梁进

新民党：3席（现有6席）

地区直选：李梓敬、陈家珮

选委会：何敬康

实政圆桌：1席（不变）



地区直选：庄豪锋

劳联：2席（不变）

功能界别：周小松

选委会：林振升

教联会：4席（现有2席）

刘智鹏、邓飞、黄锦良、伍焕杰

实政圆桌庄豪锋：香港仍珍惜理性敢言声音

经民联议员林健锋表示，今次选举竞争激烈，但属于良性竞争，而选举期间发生重大火灾，希望新一届立法会在不同范畴进行讨论。成功从林健锋手上接棒商界（一）议席的林伟全则表示，感激「师父」林健峰全程带领，感谢业界帮助。

当选新界西北议员的实政圆桌庄豪锋表示，感激投他一票的市民，证明了香港仍然珍惜实政圆桌理性敢言的声音，又感激田北辰为他们定下十分坚定的基础、鲜明的性格与角色，对比2年前的区议会选举，重新证明有市民支持其路线。