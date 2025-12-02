宏福苑五级火︱民建联支持成立独立委员会及如期选举 称选情「全面告急」：遭有组织打击

特首李家超今早（12月2日）宣布，因应大埔宏福苑五级大火，成立由法官领导的独立委员会，检视8大问题，防止惨剧重演，以及表明如期于12月7日举行立法会选举。民建联同日下午发声明表示支持，又形容该党选情「全面告急」。

民建联认为，由法官领导的独立委员会可以公平、透明、不偏不倚地全面检视大埔火灾成因，找出核心问题所在，推动监管制度的改革，相信有关安排可更快展开调查工作及提出建议，解决市民关心的问题，并期望委员会尽快展开工作，一有具体成熟建议马上交由政府落实，无须等待整个独立委员会工作完成。

民建联：网上出现一系列抹黑

民建联指，大埔火灾后团队及义工已即时停止选举工作，改为支援受灾居民，该党会继续帮助受灾居民，并就解决未来居所问题向政府提出建议。

该党认为，立法会是特区管治架构的组成部分，现届立法会任期将于12月31日结束，香港特区有宪制责任及时产生新一届立法会，避免出现真空期，确保特区政府体制有效运作，处理各类经济民生事务，包括大埔火灾善后事宜。他们认为如期举行立法会选举，将有助推进落实各项支援及善后措施，以及改善相关工程监管制度的工作。该党将按当前社会情况，以适当方式恢复选举工作。

民建联又特别提到，过去一段时间网上舆论出现对他们的「一系列抹黑，这些均属虚构失实的指控，是有组织打击民建联的选情」，形容现时民建联选情严峻，「全面告急」，呼吁市民周日投票支持民建联，「一票不能少」，承诺在新一届立法会持续推动政府加快落实一系列改革工作。

