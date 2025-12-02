大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告

大埔宏福苑世纪火灾，彻底调查、追究责任几乎已是社会共识，政府昨日进一步交代调查进展，当中怀疑有人为节省成本，将不符阻燃标准的棚网混入大厦外墙棚网中，以图鱼目混珠通过测试，至今拘捕14人。目前廉署及警方正进行刑事调查，以及消防牵头的跨部门调查，但对于涉及大维修围标、建筑安全监管等制度性问题，政界有呼声要求设独立调查委员会，预料特首李家超今早出席行政会议前，将交代政府取态。

回归后曾5次成立独立调查委员会

回归以来，政府5次成立独立调查委员会，包括香港国际机场启用混乱、教育学院风波、南丫海难、铅水风波，以及最近一次的2018年沙中线红磡站扩建工程。前局长张炳良近日表示，独立调查有助找出真相，回应社会质疑，认为跟政府部门调查无矛盾；资深大律师梁定邦亦指，以往5次独立调查事件，无一件较今次悲剧严重，若当局考虑独委会以外办法，希望有令人信服的解释。

政府中人：独立调查需时长、报告失应有效力

据闻，政府大方向未必是设立独立调查委员会，而是成立一个委员会全面检视事件，包括调查火灾成因及提出改善制度建议，委员会性质与调查2018年大埔九巴车祸的「独立检讨委员会」相似，成员人数、职权范围仍有待商讨，但必须确保高效、有独立性并具权威，将向行政长官提交报告。政府中人指，独立调查委员会由成立到提交报告，需时甚长，原因是委员会有法定权力传召证人和取证，但鉴于调查研讯属司法程序，相关人士会被传召作供，追究责任，各方皆有律师协助，以致调查时间冗长。

翻查资料，2012年「十一」南丫海难，当年10月成立的独立调查委员会，在翌年4月向特首提交报告，但由于司法程序仍在进行中，最初公开的报告遮盖船长责任问题相关内容 ，最后至2015年9月、即意外发生后3年，完整报告才公开。这足以证明此委员会的弊端，与刑事调查相重叠，待完整公开时又已经太晚，缺乏应有效力。

料委员会组成包括工程专家

政府中人指，就宏福苑火灾设立的委员会，形式上与独立调查有所不同，但强调独立性是必须，料由法官担任主席；同时希望做到「既独立又高效」，全面检视各方面问题，相信在不影响司法程序的情况下，可以更快有具体建议出炉。至于是否涉及追究涉事人等责任，政府中人说，不同刑事调查已在进行当中。

宏福苑火灾是回归以最大型公共灾难，预料委员会组成会更为广泛，包括工程等不同方面的专家。翻查以往的独立调查委员会名单，大多由两名成员组成，例如铅水风波委员会，由法官陈庆伟及前申诉专员黎年负责，相信今次火灾相关委员会更有多人坐镇，也可能要求部分部门加入。以往5次独立调查，由事发时间至成立委员会，大多需时20至30多天。

汤家骅：独立调查非唯一

行政会议成员、资深大律师汤家骅表示，不觉得独立调查是唯一选项，因现时已有执法机关调查，未来亦会召开死因庭，再作独立调查未必符合司法公义，若社会讨论太多，可能对被告构成不公。他认为设立类似2018年的「检讨委员会」可以接受，但前提是不应干预司法程序；同一道理，若新一届立法会动用《特权法》调查，他认为只是叠床架屋。

今次火灾悲剧揭示不少积累多时的深层次问题，仍尚待解决，包括大维修围标问题、工程管理及质量欠佳等，当中不乏「利益固化藩篱」，需要先透过改革冲破。有官场人士说，今次事件是推动改革的契机，强调政府有决心查找问题及改善。

聂风