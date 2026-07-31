暑假学习｜家长常挂在口边不是「快啲」就是「执嘢」，整理收纳从来不止是执拾，在保留与舍弃之间，更是一场梳理内在的整顿。获日本整理收纳协会（Housekeeping Association）一级收纳师及二级导师认证，身兼企业副总裁与三孩之母的MCM专业收纳服务公司创办人黄洁贤（Kitty Wong）指，从小学收纳能培养孩子秩序、责任心和自理能力。Kitty坦言香港的孩子幸福，不少家庭有外佣照顾，做家务非必然责任，收纳正好培训自理能力。「学懂把玩具分类、用完物品放回原位，他们渐会明白自己『有责任妥善照顾物品』，责任感自然而生。」或许家长不知道，整理过程同时训练专注力和逻辑思维，Kitty解释：「当孩子思考积木、图书该如何分类取舍，正是判断和决策的练习，日后各方面也能井井有条。」

暑期学习｜暑假学收纳培养自理能力 暑假整理大计两部曲 执书包也有步骤（AI生成图）

全为方便日后取用

要是家长打算在暑假实行孩子的整理大计，Kitty忠告是第一步要由小范围、低难度的任务开始，例如先整理一格书柜、一个玩具箱，或书枱上的一个角落，毕竟范围细，孩子较容易完成及获得成功感。「开始时家长先示范一次，例如把抽屉内的文具分成『每天用』、『偶然用』和『暂时不用』等，让孩子明白收纳不是单纯把东西收藏，而是方便日后取用。」

MCM专业收纳服务公司创办人黄洁贤（Kitty Wong）（图片来源：受访者提供）

整理更可变成亲子小任务，设定「玩具回家」或「书本归位」的游戏，请孩子在指定时间内完成一小部分整理。若孩子能把物品放回固定位置，或下次能迅速找到需要的书本和玩具，家长可以送上贴纸、一句赞美，或安排孩子喜欢的活动作鼓励。Kitty强调最重要别让孩子认定「整理收纳」是苦差，要让他感受到「我做得到」和「整理后更方便」。「只要每周逐少建立流程，孩子便会慢慢把收拾、分类和归位内化成日常习惯。」

（图片来源：受访者提供）

执好书包是孩子责任

虽说工欲善其事，必先利其器，Kitty却提醒切勿未整理就先买来一堆收纳工具，因为整理过程中，可能会扔掉一些没用的物品，现存的收纳盒便足够使用。「建议先利用家中的纸袋进行分类、收纳，好处是可轻易剪裁成所需要的高度，也可在纸袋上写字，清楚列明分类物品名称。」至于何时该出手帮忙？Kitty认为除非超越了孩子的身体限制，如物品放得太高或太重，有机会弄伤，否则尽量让他们自行执拾，待完成才一起检视成果，执得好要赞赏，未完善就轻松讨论一下。「整理收纳没有对与错，大方向是以人为本，过程中理解孩子心态，做父母可能有更大得着。」

（图片来源：受访者提供）

当回归校园，书包将是孩子每天面对的收纳前线，Kitty扬言上学是孩子的责任，所以整理书包也是他们的每日duty。首先将书包内所有物件清空，再按时间表，放入所需书本、功课和文具，最后看看那天有没有体育课，是否需要准备运动用品。「如果孩子年纪尚小，家长最初可以手把手一起执书包，一段时间后，不妨尝试放手让孩子自己整理，以奖励或游戏形式鼓励他们，培养成为习惯。

自动自觉 让妈妈安慰

身为专业整理收纳师，Kitty不讳言从小爱整洁，就算家有三孩，家中也保持齐整，潜移默化下孩子也爱干净，他们小时候每天做完功课会自己执书枱，每周执拾房间让妈妈「评分」。「有次外出公干，女儿传来两张书枱的照片，before及after，当时还没教她整理收纳，但她竟然把书枱执得似模似样，令我非常感动，更明白以身作则真的很重要。」Kitty现已有两位孩子在外国读书，清洁打扫完全无问题，教妈妈自豪又安慰。

（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访者提供

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