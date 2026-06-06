兄弟姐妹是盟友还是敌人？为博取父母注意大孩子会有这两种行为模式｜儿童游戏治疗

在家中，长子或长女在出生后的头两年里，往往独享着父母与长辈的悉心照顾与全部的爱。然而，当第二胎降临，这份原本牢固的心理平衡瞬间被打破。随着时间推移，兄姐对于眼前这位新成员的态度会出现微妙的变化 —— 他们有时是合作伙伴，有时又是竞争对手。这次将深入探讨多孩家庭中，兄弟姐妹之间复杂的相处动态。

长子的心理冲击： 退化与超龄的拉扯

经历了约两年的「独占式关爱」，突然出现的弟妹常让大孩子感到措手不及。这种「关注度被瓜分」的失落感，往往会引发剧烈的情绪波动。

（AI生成图片）

为了重新博取父母的注意，大孩子通常会演变成两种截然不同的行为模式：

退化与攻击行为：出于对父母关注的渴求，有些兄姐会对弟妹采取排斥或攻击性态度；或者在行为上出现「退化现象」，例如突然要求像婴儿般吸吮奶樽、夜间频繁哭闹，试图借此夺回焦点。

超龄的成熟表现：另一类孩子则选择成为「模范生」。他们为了继续获得家长的信任与赞赏，会变得格外积极，主动帮忙照顾弟妹、打理自己的事务，用加倍的乖巧来巩固自己的地位。

（图片来源：PhotoAC）

不止是孩子在适应，父母的管教态度也常因第二胎的到来而失衡。家长最常脱口而出的一句话就是：「你已经是哥哥 / 姐姐了，应该要让弟弟 / 妹妹。」

这句话往往会带来双重的副作用：一方面让年幼的弟妹自觉拥有特权，甚至对兄姐产生无形的恃宠生骄；另一方面，则让大孩子感到委屈与压抑。此外，弟妹在成长中也会不断与兄姐比较，当他们意识到自己因年龄劣势而无法超越兄姐时，往往会产生挫败感，甚至对学习与尝试抱持敷衍的态度。

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资源与期待的分配： 头胎照书养，二胎照猪养？

手足在成长过程中，往往面临着不对等的资源体验。弟妹往往只能承接兄姐所剩不多的支援，穿旧衣、玩二手玩具、用二手书包。

然而，在心理资源的投入上却大不相同。由于第一胎是家庭的初尝试，父母在兄姐身上往往倾尽全力，无论是奶粉尿片、学校选择还是兴趣班，都追求最高品质，同时也伴随着高度的焦虑。到了第二胎，因有了过往经验，父母的心态变得轻松自然。但相对地，兄姐也为弟妹铺设了现成的道路（如报读同一所幼稚园或小学），为了让弟妹延续这种既有优势，家长有时反而会在学业成绩上，给予弟妹更大的隐形压力。

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在竞争与合作中长出个性

综合上述，兄弟姐妹的关系复杂多变，充满了机会与挑战。兄姐在寻求关注与承担责任之间徘徊，弟妹则在追赶与模仿兄姐的过程中寻找自我。

这种独特的家庭动态，虽然伴随磨擦，却也是孩子最早涉足的「微型社交圈」。它不仅展现了人际关系的多样性，更在竞争与合作的交织下，为每个孩子塑造出独一无二的个性与复原力。

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袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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