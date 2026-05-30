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中文作文首要技巧是这个！文末可用引用名言 有意识地加入写作技巧｜中文好好学

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更新时间：15:54 2026-05-30 HKT
发布时间：15:54 2026-05-30 HKT

中文作文｜我喜欢教授作文技巧，因为作文是在所谓「填鸭式教育」中，最能发挥自己风格，展现自我的地方。很多人认为作文的第一步是敢于创作，但我觉得作文的第一步其实是模仿。就像学习制作蛋糕，第一步必然是模仿师傅的手法，学习基本功。有时候我们可能觉得某一个设计不够美观，但不论个人看法如何，还是需要跟从师傅的指示完成步骤。

我中学的时候，喜欢抄写作家名句，然后尝试修改内容，化为己用。我最记得自己抄写过一句：「他的人生，永远定格在十七岁。」我把同一句式，运用在记叙文中，写照片如何把父亲定格在年轻力壮的时候。

中文作文首要技巧：模仿

所谓模仿，也有人会视为「抄袭」。很多补习老师都会提供范文给学生背诵考试，只要题目相似，就能搬字过纸。我也总是鼓励学生「抄袭」，但我甚少根据题目提供完整的范文，我鼓励他们参考的是我所授的技巧。举例而言，教授说明文的第一段，我会教他们先作提问，然后描写一般人的看法或日常观察，最后一句则可以引用名言，或指出他人留意不到的特质。以下是我笔记的示例：当你看见「财富」一词，你会想起甚么？很多人认为财富就是金钱，是我们平日看见的钱币和钞票，但我认为真正的财富不仅是金钱，更是我们的健康和时间。

（AI生成图片）
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我会教导学生把同一个框架应用在不同的题目，那么面对不同的说明文，也不会因为没有背诵范文而焦急。这次学生考试，写的就是：当你看见「勤学」二字后，第一时间会想起甚么？或许是盲目操卷的学生，把课文死记硬背的学生。这固然合理，这些学生都自以为勤学。可是，学生似乎误解了「勤学」二字。「勤学」其实指不懈地学习，并以正确的态度追求知识。它强调的是学习的精神与方法，而不是单纯的分数或成绩。

（AI生成图片）
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有意识地加入写作技巧

框架相似，最后写出来的作品青出于蓝，当然也归功于她的勤奋好学，平日总是会交上不同的文章给我批改。不论是作文还是学习，最重要的必然是思维，懂得融会贯通，而不是盲目的抄写与背诵。因此，第一步的模仿之后，重要的就是如何辨别自己喜欢的写作风格，逐步修改文句内容，自然就有可见的进步。

（AI生成图片）
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故此，我总是跟学生说，我要的不是随便完成一篇文章，不是「我手写我心」，而是有意识地加入写作技巧，即使最初用错、用得不好，但只要慢慢调整，自然可以自成一家，看见进步。

吴芷盈
凝皓教育小学中文导师
哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。
IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师
吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

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