研究：爱阅读提升智商！3个关键方法让孩子爱上阅读启发大脑潜能｜儿童心理

全球儿童的阅读兴趣普遍出现下降趋势，不少孩子对书本渐行渐远。有见及此，英国政府将2026年定为「国家阅读年」，旨在鼓励孩子重新爱上阅读。大量儿童心理学研究指出，当孩子喜爱阅读，不仅情绪会更稳定，智商亦会随之提升。作为儿童心理学博士，今天我想与大家分享三个方法，协助家长引导孩子主动爱上阅读，变得更聪明。

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爱上阅读方法1：营造轻松、具陪伴感的阅读环境

我们可以先反思，平时与孩子共读时，家中是一个怎样的环境？若能营造轻松且具陪伴感的氛围，不仅能减低孩子的压力，更能让他们享受阅读的过程。例如，选择光线柔和的角落或床上，营造温暖、舒适的环境。在亲子阅读时间里，我们毋须急于教导孩子字词的意思或写法，而是专注于「陪伴」。当我们与孩子翻开同一本书，那种被家长专注陪伴的感觉，本身就是一种极为温暖的经验。这种连结感，正是培养阅读兴趣的第一步。

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爱上阅读方法2：从图画与对话开始，而非死板认字

准备好环境后，我们该如何带领孩子投入书本？家长不需要过分强调孩子是否能逐字念出内容。以杂志《亲子王》为例，当我们翻开同一页，年纪较小的孩子被图画吸引是非常正常的。即使孩子只是指着图画说喜欢某种颜色，也完全没问题。我们不必急于解释词语意思或纠正写法，不妨从孩子感兴趣的地方（如图画内容、颜色）开始，延伸至生活经验。

（AI生成图片）

在这个过程中，我们其实正在进行心理学上非常重要的「共同注意」（Joint Attention）—— 即亲子双方将注意力共同集中在同一件事上。这不仅强化亲子连结，更为孩子的同理心发展奠定关键基础。许多研究指出，孩子日后的语文表现，取决于良好的沟通能力。因此，与孩子透过对话讨论图画与故事，绝非浪费时间，而是为他们未来的语文根基打下重要基础。

爱上阅读方法3：让孩子在阅读中 拥有选择权

若希望孩子更投入阅读，关键在于让他们在阅读过程中拥有选择权。我们毋须强求孩子一开始就阅读经典名著，应鼓励他们挑选真正感兴趣的书籍。

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心理学研究显示，刚接触阅读的孩子，未必想挑战大量文字的书本。漫画、食谱、图文并茂的书籍，都是极佳的入门材料。只要能从兴趣出发，让孩子主动接触文字，就是值得鼓励的事。曾有研究发现，当孩子阅读与自身兴趣相关的内容时，动机与投入程度会显著提升。因此，尊重孩子的喜好，让他们在文字世界里自主探索，才是真真正正培养阅读习惯的良方。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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