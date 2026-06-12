中一叩门2026│叩门生两个特质「打动」校长 佛教沈香林纪念中学校长贴士：3个增加叩门成功率的建议

中一叩门2026│作为屯门区一所屋邨中学，佛教沈香林纪念中学的办学理念以学生为本，近年着力提升学生英语能力，实行「按能力分组教学」，为学生建立信心，对提升中游学生的成绩有显著帮助，去年DSE就有学生经「学校推荐直接录取计划」获香港科技大学录取。学校逢周五也推行「BSC Academy」，提供多元化课外活动，协助学生发掘不同潜能。冯顺宁校长强调因才施教，对学生是更见重要。「很多学生不是不努力，只是未能掌握学习策略，早日做好生涯规划亦非常重要，所以我会面见每位中六学生，深入了解他们的升学需要。」

中一叩门2026│ 佛教沈香林纪念中学 找最适合的学校

Q1.学校叩门程序如何？

A：在统一派位结果公布后，家长可亲临学校或透过网页下载表格递交申请，本校会根据学生的校内成绩、操行及表现进行初步筛选。个人鼓励家长及学生先亲身到校，了解学校环境。学额方面，本年度预计提供约五至八个名额，值得一提的是，我们重视学生的多元发展及主动性，竞争虽然激烈，但欢迎认同学校理念、愿意拥抱创新科技的学生申请。

（图片来源：受访学校提供）

Q2.叩门过程中，校方最看重甚么？

A：除了基本的学术表现，最看重是学生的学习态度及多元发展。作为佛教学校，品格与操行是首要考虑。此外，我们非常重视学生的好奇心与适应力，学校重视AI创新，面试中会观察学生对新事物的开放态度，我们设有「AI面试小助手」，大家在叩门前不妨一试（于学校网页可见），透过科技协助同学在面试时有更好表现，亦更为了解自己的强、弱项。面试时我们亦会观察学生的反应与表达能力，看他们是否能清晰、真诚地表达想法，而非机械式背诵。

学以致用，师生跟社福机构合作，为银发老伴拍婚纱照，更有机会向外界展示成果。（图片来源：受访学校提供）

Q3.在校长眼中， 一位怎样的小六生会在叩门时令人眼前一亮？

A：一位能展现「对热情的实践」与「主动探究精神」的学生最能打动我。令人刮目相看的孩子，往往能具体分享他在某一范畴（如STEM、艺术或体育）的专才经历。近年AI盛行，若同学能主动提及对AI的认识，又或分享小学时参与过的创新计划，都会是非常大的加分位。个人特别欣赏那些眼神流露热诚、能分享如何克服困难的孩子。入学后，这些专才表现亦会被记录在我们的 「AI人才库」，以便学校日后进行针对性的专才培训，让他们的潜能得以发挥。

（图片来源：受访学校提供）

Q4.叩门信 / 推荐信真的有用吗？Portfolio是否越精简越好？

A：叩门信与推荐信具参考价值，能让我们侧面了解学生的特质。对于Portfolio，我强烈建议采取「精简且精准」原则，控制在四至六页单面纸内。家长应优先选取最具代表性的奖项，特别是能体现孩子多元才能（如体育专长、艺术造诣或科技创新）的证明。与其地毡式堆砌资料，不如重点展示孩子在特定领域的深度与热情，这更有利于学校快速捕捉学生的潜力。

（图片来源：受访学校提供）

Q5.校长有贴士给准备叩门的家庭吗？有何最常见的误区可以避免？

A：我给家长最大的建议是「不要找最好的学校，要找最适合子女的学校」。面对叩门，家长应保持平常心，展现和谐的亲子关系；我们会观察家长是否支持孩子发展兴趣，因为唯有校家同心，孩子才能在我们丰富的AI资源与专才训练中，茁壮成长，以下还有一些提点：

亲身感受：最重要是带子女亲身到校参观，感受环境与氛围，孩子自己喜欢才是学习的动力源泉。 避免过度操练：误区之一是给予标准答案，这会掩盖孩子的真性情。 拒绝渔翁撒网：建议根据孩子性格，挑选三至五所理念相近的学校重点申请。

佛教沈香林纪念中学冯顺宁校长（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

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