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IELTS雅思2026年中起香港全面取消笔试 必读机考应试策略+3个增强英语能力小方法｜海外升学

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更新时间：17:37 2026-05-14 HKT
发布时间：17:37 2026-05-14 HKT

近日，英国文化协会宣布了一项影响深远的IELTS雅思考试安排更新，所有计划赴海外升学的同学应密切关注。由2026年6月28日起，IELTS雅思考试将在香港及澳门地区全面取消纸笔模式，这意味着2026年6月27日将成为最后一场雅思纸笔考试的日子。此后，考生只能选择电脑考试模式应考。

这一变革标志着雅思考试将全面进入数码化时代。对于习惯了传统纸笔答题的香港考生而言，这无疑是一项需要适应的转变。然而，机考模式亦带来不少便利，值得大家重新认识这种考试形式的优势。

由2026年6月28日起，IELTS雅思考试将在香港及澳门地区全面取消纸笔模式。（AI生成图片）
由2026年6月28日起，IELTS雅思考试将在香港及澳门地区全面取消纸笔模式。（AI生成图片）

IELTS雅思机考模式的2大优势

首先，机考的出分速度大幅提升，考试后一至两天内即可获取成绩，相比纸笔模式需时近两周，无疑能让升学申请进度更易掌握。其次，机考安排更灵活，每星期多个日子都设考试场次，考生可按自己准备情况选择最合适的应考时间，不再受制于每月仅数场的纸笔考试安排。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

另一项值得留意的更新是，只有选择电脑考试的考生方可享用「IELTS One Skill Retake」（单一技能重考）服务。这项贴心安排让考生在其中一项未达目标分数，可单独重考该部分，毋须四科全考，大大减轻重考压力。（备注：某些英国大学或学科未必接受「One Skill Retake」，考生应先向大学招生处查询清楚。）

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

IELTS雅思应对策略与准备建议 

面对这项考试形式的转变，我建议同学应及早适应电脑应考模式。现时不少同学平日习惯以手机或平板电脑阅读资讯，但在电脑屏幕上长时间阅读文章并答题，其实需要专门训练。建议同学定期使用电脑完成模拟试题，习惯屏幕阅读、记笔记、highlight重点等操作。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

打字速度亦是另一项需要留意的技能，尤其是写作卷部分。虽然考试中心提供的键盘一般与香港常用的键盘布局相同，但若同学平日较少使用电脑打字，可能会影响答题流畅度。建议同学养成用英文打字的习惯，例如以英文写日记、与同学用英文通讯等，既能练习写作，又能提升打字速度。

3个增强英语能力的小方法

由于雅思评核的是学生的实用英语能力，所以同学们不妨在生活中把握机会，以多元方式提升整体英语能力：

  1. 建立每日英语阅读习惯：订阅BBC News或南华早报等英文新闻网站，每日花15分钟阅读。这不单能训练阅读速度，更能掌握不同文章的论述方式。阅读时可用电脑萤光笔标记生字和佳句，建立个人词汇库。
  2. 善用网上免费资源：雅思官方网站提供免费的试卷并配有答案，供学生随时在家练习。
  3. 模拟真实考试环境：定期在电脑前进行全卷计时练习，让自己完全适应考试模式。练习后仔细分析错题原因，找出弱项重点改善。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

雅思考试形式的转变，只要同学及早适应，善用科技辅助学习，定能在新模式下取得理想成绩，为升学之路打下坚实基础。如有任何疑问，欢迎随时与我联络讨论。

Iris Cheung
英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈
由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。 
网站：www.britannia-study.com 
电邮：[email protected]

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈
Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

 

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