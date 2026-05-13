从3件小事教出快乐又感恩的孩子 曾感受「被感谢」才会懂得感谢｜儿童心理

我们如何教导孩子成为一个懂得感恩且拥有快乐特质的人？其实，答案就藏在日常生活的三件小事中。许多儿童心理学研究指出，当孩子心怀感恩时，大脑中负责社交与情绪管理的区域会被启动，进而提升幸福感。今年，让我们陪伴孩子一同发掘生命中的「小美好」。

第1点：启动五感 从微小体验中觉察恩典

我们可以从最平凡的时刻入手。对幼儿或小学生而言，感恩不一定源于重大成就，更多是来自日常生活的微小体验。 例如，当感到疲倦时，喝一口清新的柠檬茶，那份提神后的愉悦感；或是天气晴朗时，全家人外出散步的惬意时光，都是练习感恩的好时机。家长可以引导孩子运用「五感」去体验 — 品尝柠檬茶时的味觉、闻到香气时的嗅觉、感受到微风拂面时的触觉。透过这些感官连结，一点一滴培养孩子对生活的觉察力与欣赏力。

（图片来源：PhotoAC）

第2点：身教示范 让孩子在被感谢中学会珍惜

研究显示，懂得感恩的父母更容易养育出具备相同特质的孩子。我们可以透过日常对话，示范如何具体地表达感谢：

「谢谢你的拥抱，这给了我很多力量。」

「你画的这幅画，我看到了你对我的用心，我很喜欢。」

（图片来源：PhotoAC）

一个从未感受过「被感谢」的孩子，难以真正学会感谢他人。当家长主动感激他人的付出时，孩子也会在潜移默化中明白：他人的努力是值得被珍惜的。我们除了关注自身的付出，更要引导孩子留意身边人 — 包括家人、朋友甚至社会，所带来的贡献。

（图片来源：PhotoAC）

第3点：赋予弹性 尊重孩子独特的表达方式

我们不必强逼孩子在特定的节日（如圣诞节或农历新年），必须以写卡片或挥春等传统形式来表达感谢。每个孩子的性格各异，让他们选择自己喜欢的方式，感恩才会更真诚自然。

（图片来源：PhotoAC）

例如，有些孩子比起写字，更喜欢拍一段小短片向长辈表达谢意，这种投入感往往更深。家长也可以在日常中创造惊喜，例如在孩子的枕头下放一张纸条，写着：「谢谢你成为我们的孩子。」当孩子在

晨光中发现这份爱，内心被珍惜的感受，会转化为想将快乐传递给他人的正向动力。

从点滴出发，陪伴孩子发现那些微小而真实的美好。这份对生活的温柔视角，正是培养感恩与快乐的最佳起点。

（AI生成图片）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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