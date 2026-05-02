当前AI年代我们该为孩子准备甚么？培养孩子3大AI「核心素养」｜儿童游戏治疗

近几年，人工智能（AI）以惊人的速度发展，几乎渗透进生活的每一个角落 —— 从教育、医疗、交通到娱乐，各行各业都面临着转型潮流。作为一名父亲，我不禁开始深思：20年后，当儿子步入社会，他将从事甚么样的工作？在一个充满AI的世界里，他该如何找到属于自己的位置？这些问题萦绕在心头，有时确实让人感到些许焦虑。

（AI生成图片）

许多家长或许也有着相似的担忧。AI的进化确实让传统职业面临被取代的风险：医生可能更依赖AI进行诊断，司机的工作可能被自动驾驶取代，甚至餐饮业也出现了机械人厨师。究竟还有哪些领域，是AI冲击下的「安全地带」？

（图片来源：PhotoAC）

人性间的温暖无法取代

首先，我认为未来的职场将更加重视「人类独有的特质」，例如创造力、情感交流及解决复杂问题的能力。AI虽然在数据处理与分析上表现卓越，但在情感理解与原创思维上仍有局限。因此，涉及创意与人心的行业，如艺术、心理辅导、设计与文学创作，在未来社会将拥有不可取代的地位。教育亦然，尽管AI能辅助学习，但师生间那份温暖的人际互动与生命启发，是演算法无法复制的。

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其次，科技进步也会催生「全新的职业型态」。未来可能会出现目前难以想像的职位，例如AI伦理调节员或人机协作专家。这些新兴领域将高度依赖人类的判断力与应变力，以适应不断变化的技术环境。

比起关注具体的「职位」，我更倾向于培养孩子的「核心素养」。

适应力与终身学习：教会孩子如何快速掌握新技能，并在变局中保持灵活，是父母的重要责任。

批判性思维：唯有具备独立思考与解决问题的能力，才能在未来的职场中脱颖而出。

跨学科的复合视野： 具备理解不同领域知识的能力，将使孩子建立更广阔的世界观，增强适应多元环境的底气。

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情感智力将成最强助力

最后，无论科技如何翻天覆地，「与人沟通的能力」永远是不可或缺的基石。在机械越发冰冷的年代，情感智力（EQ）与人际连结将成为孩子最强大的助力。我期望他能在关系中建立信任，具备温暖的沟通技巧，在职场与生活中都能与他人共创价值。

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总而言之，尽管AI带来了不确定性，但我深信未来依然充满机遇。作为父母，我们的责任不仅是为孩子规划未来或徒增担忧，更重要的是陪伴他们，培养足以应对挑战的素质。在这个快速变迁的世界，我愿与儿子并肩探索、共同成长，助他在未来的舞台上，闪耀出属于自己的光芒。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

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