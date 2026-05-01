儿童心理学研究：每天与孩子做这3件事 激发孩子的大脑潜能｜儿童心理

2026年已过了1/4，我们可以持续做甚么来帮助孩子激发大脑潜能？回顾过去的儿童心理学研究，皆指出若能在日常生活中实践以下三大方向，就能帮助孩子建立良好的基础，让孩子在面对未来挑战时能迎难而上。

第1点：看见孩子行为背后的正向动机

有时候孩子看似出现偏差行为，其实背后往往藏着良好的初衷。例如，孩子看似抢夺他人的玩具，事后与他细聊，他可能会说是因为觉得那辆玩具车很棒、可以开得很快，急着想让对方见识其中的乐趣。换言之，孩子当下的心态是良善的，他渴望分享并一起享受乐趣，只是在表达方式上仍有待学会更健康、妥当的沟通技巧。

（AI生成图片）

我们应让孩子知道，他想与人分享、共玩的这份心态值得肯定，只需调节具体的行为。这为何重要？因为心理学强调「自我实现预言」（Self-fulfilling prophecy）：当我们定义孩子是好的，行为便会朝正向发展。若孩子知道自己并非「坏孩子」，只是需要调整做法，他将会用更健康的心态去聆听他人的建议。

（AI生成图片）

第2点：练习对自己慈爱 孩子将看见及学会

希望家长每天都能思考如何好好照顾自己。这可以很简单，例如：在教了一天课或开了一整天会后，感觉喉咙干渴，就为自己递上一杯温水或热汤；或是辛劳工作一天后，晚上好好泡个热水澡。心理学研究显示，唯有懂得对自己慈爱，我们才能将这份慈爱传递给孩子与身边的人。当我们练习照顾自己的需求、给予自己喘息空间，能有效防止情绪累积爆发，孩子也会潜移默化地学会这份自爱。

（图片来源：PhotoAC）

第3点：让孩子拥有主导空间 潜能才会被唤醒

这种主导权可以体现在游戏或对话中。试着观察孩子是否有想表达的话，或想带领我们玩的游戏。通常我们叫唤孩子时，心里多半已有既定目标，例如催促功课、刷牙，急于让孩子完成任务。我在2026年也很希望自己能做到的是：与学生互动时，先尝试进入他们的世界。即便我确实有事情要提醒学生完成，但也可以先看看他们正在拼砌的漂亮作品，了解他们当下正在做甚么。此外，连说话也是如此 —— 先留出一个空间，不要急着说出自己想说的话，而是先看看孩子今天的状态。练习不要急着表达，而是先将孩子视为一个独立的个体去尊重。

（图片来源：PhotoAC）

当人有空间表达感受，发现对方不是一来就急着要求自己「做东做西」，而是会理会自己正在做甚么时，在那种状态下，人会更愿意打开心扉，聆听对方的意见。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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