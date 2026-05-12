桌游│慈幼叶汉千禧小学组校队推广智力运动 培养责任 劣势训练提升抗逆力

桌游｜近年积极推动游戏式学习的慈幼叶汉千禧小学（下称慈千），早将桌游纳入正规课程，两年前成立了桌游校队，短短时间内已在比赛上屡获佳绩，这一切可说受惠于政府资助的「奇趣IT识多啲」计划，学校可通过课外活动加强学生对资讯科技的兴趣，而慈千选择了桌游作为媒介，并将其定位为智力运动，负责统筹的凌家豪主任（凌Sir）说：「当象棋、围棋皆被列入亚运比赛项目，桌游同样可以训练思维、策略和情绪管理。」

训练数感与空间基础

学校按年级安排不同桌游或调整玩法，初小以训练数感、反应与空间基础为主，高小则进一步深化，需要更多策略思考与逻辑推演，将所学应用在不同学科上。数学科陈素雯老师指出，校队常使用的《Rummikub》（魔力桥）涉及数字拆解、重组逻辑，甚至代数概念。低年级则利用《Add Fish Up To 10》（小鱼争10）训练进位加法基础；《Halli Galli》（德国心脏病）强化对数量的瞬间辨识，而《Blokus》（大格斗）可以破解面积和周界的迷思。「以往教面积和周界，学生常有迷思：面积大是否周界一定长？玩过《Blokus》就会明白，同样占五格，若然排列方式不同，周界完全不同。」

此外，桌游更辅助正规课程打下良好基础，电脑科卢广轩老师表示，编程不再只在萤幕前。「小一至小二开设不插电编程课，就是希望学生在接触复杂代码前，先透过实体桌游掌握顺序、条件、回圈及除错等核心概念，为高小编程打好基础，例如一年级会使用《Find the code!》学习基本序列。」

棋趣坊（图：霍楚晖）

从中发掘孩子亮点

家长或许对桌游的教学成效存疑，而学校的策略主张亲身体验代替说教，凌Sir指学校定期举办「慈千密蜜倾」活动。「当家长发现小朋友玩《数字急转弯》时为了赢，十分钟内主动口算超过100条加减数；玩《大富翁》时不知不觉学会辨认货币和找续，自然能够释除疑虑。」

学校亦举办亲子桌游工作坊，涵盖理财、语文、数理等主题。「家长体验过后，大多认同桌游能帮助孩子情绪管理、解难能力和逻辑思维。最重要是当孩子在家肯放下手机，与爸妈一起玩桌游，亲子关系自然得到改善。」最具说服力的佐证，当然是孩子的转变，凌Sir举例：「想告诉家长，一把尺量不到所有能力，桌游正正给了孩子另一把『成功的尺』，发掘出孩子的亮点。」

学校举办「幼稚园智力运动会」，邀请家长与幼儿亲身体验桌游，从玩乐中认识学习的多元可能。（图：霍楚晖）

自发操练 培养责任感

校队的设立，除了便于发掘人材集中训练，无可厚非也为比赛而设，桌游校队却非此意，学校是希望同学不止在课室学习，更把创意与逻辑从游戏中展现甚至带到赛场，展示他们的多元发展。「目前校队约有30人，涵盖五子棋、《Minecraft》、《璀璨宝石》等三大范畴，较为特别是没有固定名单，队员入选期为一年，确保竞争力与新鲜感。」凌Sir解释。队员主要以五、六年级为主，但也曾破格取录一名二年级的五子棋高手。跟其他校队的编制不同，桌游校队讲究「自发操练文化」，四楼设有一个开放式的「棋趣坊」，每天小息学生会自动自觉去玩桌游，临近比赛更自主加操。「我们没有固定训练时间表，但学生知道临近比赛，就会主动相约饭后及放学后练习，甚至老师没有当值也会自己开柜取游戏，玩完收拾整齐。」这不但训练了自理能力，更培养了责任感，凌Sir非常自豪地说：「桌游盒几年来也保持新净，损耗极低，学生都珍惜公物，这个价值比比赛胜负更大啊！」

（图：霍楚晖）

劣势训练 提升抗逆力

可以想像，桌游在课堂与校队的用法是截然不同，课堂层面着重学科关联，例如小一玩《Topo-Logik》是理解2D与3D空间关系，透过《Karuba Junior》（卡鲁巴儿童版）则学习路径规划。校队则进入竞技层次，训练进阶策略、心理战与资源控制，因此老师会刻意设计逆境训练：「开局不顺」、「抽到的牌很差」、「将能力值由200压到100」等，让学生学习在劣势下沉着应战。

比赛前，学校会安排专业导师到校主办工作坊，老师更会日日陪练。除了技术，更要训练情绪控制及落败时的心态调整，凌Sir强调：「学生输的场数远比赢的多，但他们学会了赛后反思，检讨哪一步走错、下次如何优化，这会比得奖更见重要。」

（左起）慈幼叶汉千禧小学凌家豪主任、黄伟坚校长、卢广轩老师及陈素雯老师。（图：霍楚晖）

从失败中学习

校队虽成立仅两年，已多次参加校外比赛并取得优异成绩。去年11月，校队出战「香工杯」Unplugged Minecraft挑战赛，面对逾百名对手仍能沉着应战，在个人及团体项目中均夺得奖项。「比赛让学生见识到不同对手的实力，但更宝贵是从失败中检讨、从对手身上学习。」凌Sir强调学校鼓励学生以「参与、进步」为目标，不以奖项为唯一追求。

校队在「香工杯」Unplugged Minecraft挑战赛中沉着应战，夺得佳绩。（图片来源：受访学校提供）

黄伟坚校长补充，学校推动桌游教育的深层意义，是希望装备学生应对未来社会。「我们常说『感知力、敏锐度、觉察力』，这三种能力在AI时代尤其重要。桌游正好训练孩子观察对手、预判形势、灵活应变，这些都不是死记硬背能学得来。」他又指，校队中高年级队员指导低年级同学，教别人玩时要更深入理解规则，可说是最有效的学习。「我们看到的不止是技术传承，更是责任感与服务精神的培养。而学生在『棋趣坊』自发练习、练习后收拾整齐，也正体现了一份责任感。」

（图：霍楚晖）

学生分享：桌游助我学习

P5 梁添天：「最爱象棋和《Rummikub》。当初加入校队，是因为班上大部分同学都打不赢我，想来校队看看有没有人更厉害，结果全部都好强！第一次输的时候，立即研究他们用甚么策略赢的，再想办法反攻。桌游教会我做事要放松心态，勇敢面对，还让我有更强的观察力。经过桌游训练，不论是数学或中、英文的阅读理解，都变得简单了，很快就能想出正确答案。」

P5 梁添天（图：霍楚晖）

P6 朱乐谦：「本来没有特别喜欢桌游，但被老师邀请加入校队后，发现其他人很厉害，就开始日日和爸爸玩，直到现在比赛拿了好多奖。最难忘的一次比赛，是用了一张可以伤害所有人的技能卡，队友量然却因为没有防御卡被我『误杀』，但我们没有互相怪责，因为知道还有一个队友支援。桌游训练了我快速判断和应变的能力，对数学应用题特别有帮助。」

P6 朱乐谦（图：霍楚晖）

P6 陈量然：「最喜欢『守网联盟游戏卡』，因为可以二对二和队友一起培养团队合作。有一次比赛，队友乐谦不慎『误杀』了我，我没有生气，因为知道他没有其他卡可用才这样做，我还鼓励他要赢！比赛中就算遇到很强的对手，也要想办法应变，这份坚韧更应用到读书，即使遇到很难的数学题，我也会用不同方法去寻求破解。」

P6 陈量然（图：霍楚晖）

家长陪玩桌游3大贴士

1. 初学选短时间的游戏

规则不要太复杂，最好10分钟内能完成一局，保持孩子的耐性和兴趣，例如《德国心脏病》、《小鱼争10》或五子棋。

（图：霍楚晖）

2. 亲身示范「输得起」

家长要刻意输几次，并示范如何平静地说「下次再努力」，孩子会模仿你的态度。

（图：霍楚晖）

3. 把桌游变成家庭仪式

每周一个晚上「关掉手机，打开桌游」，建立良好亲子连结。

（图：霍楚晖）

文：林诗敏 图：霍楚晖

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