2本绘本教「放手」的艺术 学优雅退场 疗愈在分离焦虑中挣扎的父母｜好书推介

在教养的漫长旅途中，我们花了很多时间学习如何照顾孩子，却鲜少有人教我们如何放手。看着身边的孩子，昨日明明还像无尾熊一样黏在身上，连走到哪里都要亦步亦趋地跟着。今天却已经背起书包，甚至步入青春期，开始有了自己的心事与紧闭的房门。我们常常以为是孩子离不开我们，其实到了最后，往往是父母舍不得放开孩子的手。今期选择的两本绘本，不只读给孩子听，更是用来疗愈每一位在分离焦虑中挣扎，学习优雅退场的父母。

儿童绘本推介1：《阿文的小毯子》

面对年纪较小的孩子，我们常常急于让他们长大，甚至习惯用大人的标准去衡量他们的依赖。《阿文的小毯子》这本经典绘本，便精准地捕捉了这个阶段的拉扯。小老鼠阿文有一条形影不离的小毯子，那是他安全感的来源。眼看着阿文就要上小学，爸妈觉得带着小毯子上学实在太不成熟，于是试了各种强硬的方法，试图让他彻底戒掉这条破旧的毯子，但全都失败了。

（图片来源：受访者提供）

慢慢放手 将依赖转化为勇气

在现实中，我们何尝不是如此？我们常常急着剥夺孩子对某种习惯的依赖，深怕他们长不大。但这本书里的妈妈，最后展现了极高的智慧。她没有强行扔掉毯子，而是把它剪成了一条条小手帕。阿文可以把手帕带在身上，既保留了他的安全感，又能让他顺利地进入小学生活。

（图片来源：受访者提供）

成长的蜕变不需要一刀切断的残忍。有时候，放手是一种折衷的艺术，我们帮助孩子把庞大的依赖，转化为可以随身携带的勇气。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《有一天》

《有一天》是一首母亲写给孩子的散文诗。从看着孩子在雪地里品尝初雪；再到有一天，孩子长大成人，离开家门，甚至看着母亲自己老去。书中的文字极度精炼：「有一天，很久以后的某一天，你的头发会在太阳底下闪着银白色的光，到那个时候，亲爱的孩子，你会想念我。

（图片来源：受访者提供）

爱是为了目送你远扬

每一次翻阅这本书，都能瞬间击中父母的泪腺。尤其是当家里的大孩子开始有了自己的社交圈，不再在街上紧紧牵着我们的手时，那种感觉格外强烈。

我们总以为，爱是把你紧紧留在身边。世上所有的爱都以聚合为目的，唯有父母对孩子的爱是以分离为目的。看着孩子渐渐强大，我们最大的成就，便是学会慢慢地退后。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

飞向属于你的一片天空

父母的放手，从来不是撒手不管，而是一场深情的守望。我们在一次次的退后中，见证了生命的成长。放手，或许是教养旅途中最艰难的一门功课，但唯有我们愿意松开紧握的双手，孩子才能真正迎风展翅。

爱你，就是为你装上翅膀，然后笑着目送你飞向属于你的一片天空。

（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

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