桌游对智力的6大好处 提升脑力分泌安多酚 数理+推理逻辑力UP！

桌游｜飞行棋、斗兽棋、康乐棋……它们都是本地元祖级桌游（Board Games），也是爸妈们的童年回忆，后来异军突起，出现了至今仍然受欢迎的《大富翁》、《Scrabble》、《Cluedo》等。桌游历久不衰，魅力在于它绝不止是一场游戏，而更似是一本没文字的智慧之书，蕴含丰富的益智元素。桌游教育一直在学界默默进行，有小学早已组织校队，以一场场讲究策略与谋略的游戏，锻炼学生脑力、数理逻辑思维，更有效促进社交技巧；如此好玩兼具启发性的桌游世界，正等待你揭开盒子，来一次智慧增值。

（示意图 / AI生成图片）



桌游对智力的6个影响

桌游是甚么？名副其实是桌上游戏，也如其名是在桌上或平面上所进行的游戏。不计游戏性质，桌游可说由3至80岁都玩得，当玩者投入其中时，不但有效提升多种「脑力」如记忆力、专注力、创造力等，更能促使大脑分泌令人愉悦的安多酚（Endorphins），有助纾减压力，保持情绪稳定。

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1. 提升推理逻辑

学习从线索推导结论，透过规则推算，训练对前因后果的判断能力。

2. 增强策略规划

由于要预想下一步走向或计划（特别见于棋类桌游），学懂制定短期及长期攻略、计划，以及因当刻走势而灵活磨练决策判断 调配资源。

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3. 磨练决策判断

每局都在资讯有限之下作出选择，需要短时间内权衡风险与回报，更要有承担后果的心理准备，考验快速应变能力。

4. 强化记忆专注

必须长时间保持专注，用心记好游戏状态、棋路或对手的出牌，诚然是强化记忆力的培养数理逻辑 好媒介。

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5. 培养数理逻辑

不少桌游都需要用上数理概念，如找出隐藏的数字规律、比较不同资源的价值、透过排除法缩小可能性等，灵活运用所学。

6. 学懂表达情绪

轮住玩的游戏规则可锻炼耐性，学会克制冲动，面对挫败时更能培养情绪韧性，学习接受失败的失落感；更重要是孩子在安全环境中表达感受，情绪得以抒发。

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文：刘佩桦 图：资料图片

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