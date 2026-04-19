孩子突然大喊、 发脾气打人？家长必学2个情境有效处理孩子情绪方法｜儿童心理

相信不少家长都曾遇过孩子突然大喊、发脾气甚至打人的情况。你或许会说：「你先别哭。」或问：「你为甚么打人？」但这些说话往往无法安抚孩子，反而可能令情绪更激动。其实，比起急着「管理情绪」，我们更需要的是「照顾情绪」 —— 理解孩子当下的需要。是次文章将分享如何透过言语照顾孩子的情绪，让他们明白情绪就像乌云一样，总会过去，天空终会放晴。

（图片来源：PhotoAC）

情境1：孩子突然大喊

避免说：「你慢慢说出来。」或「你先别哭。」这些话可能令孩子更烦躁，不愿与父母交流。家长可以尝试说：「发生了甚么事？我在这里陪着你。」让孩子感受到父母的同理与支持，明白自己不是孤单面对情绪。

（图片来源：PhotoAC）

情境2：孩子发脾气打人

避免说：「你为甚么又打人？」这样的质问只会加深孩子的反抗。有效处理可分两步：

•步骤1：让孩子知道有情绪是正常的

父母可以说：「如果我是你，我也会很生气。不过我的想法不一定和你一样，我想听听你的感受。」这样既承认情绪的合理性，又不把自己的看法强加于孩子。

（图片来源：PhotoAC）

•步骤2：和孩子一起探讨如何照顾情绪

愤怒往往伴随焦虑、失望或沮丧。与其只教「管理情绪」，更重要的是「照顾情绪」。当孩子发脾气时，可以引导他问自己：「我现在需要甚么？」例如：

休息一下

找个安静角落

深呼吸几下

喝口水

和信任的人聊聊

（图片来源：PhotoAC）

当孩子能辨认并满足自己的需要，就能更健康地与情绪共处。下次遇到类似情况，他们便不会只靠打人来发泄，而是懂得用更合适的方式照顾自己。

理解情绪如同理解天气

有时孩子会莫名低落，说不出原因。这时要让他们明白，情绪就像天气，有时阴天，有时晴朗。不是所有情绪都需要理性分析，但我们总能透过自我照顾让自己好过一些。

这种理解能帮助孩子更好地照顾情绪，也能培养同理心，改善人际关系。

（示意图，AI生成图片）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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