2本绘本引发孩子重复追问 将简单事情加入耐人寻味元素更有趣｜好书推介

好书推介｜剧集在每一集的结尾前总是留有一点未完的线索，吸引人一直追下去。幼儿绘本配合孩子的认知程度，故事情节不会太过复杂，却会善用人们追剧的心理，将简单的事情加入一些耐人寻味的元素，创作出有趣好玩的内容。

儿童绘本推介1：《猫熊要找一棵树》

《猫熊要找一棵树》开宗明义道出了整本书的核心，打开第一页立刻见到焦急的猫熊想找一棵树。明明猫熊身处森林中，背景的一大片树林不就有树么？显然猫熊对这棵树是有要求的。虽然猫熊没有说过要帮忙，但或者是牠的样子实在太惹人同情了，一旁的动物都问牠要找甚么，焦急的猫熊没有时间和身边的动物朋友解释太多，边跑边说要找一棵树。望着猫熊离开的身影，动物朋友感觉到这或许背后有甚么很重要的原因，同时牠们都把自己心中视为重要的事情投射在这件事上，纷纷被牵引着跟在猫熊后头。

儿童绘本推介1：《猫熊要找一棵树》（图片来源：受访者提供）

重复追问 一波波推高情绪

作者以粗线条的画风画出猫熊滑稽的肢体语言和扭曲的面部表情，充满童趣，同时引发读者好奇牠为甚么如此需要一棵树？之后逐一出现的动物，每次都问同一个问题，牠们的发问就像再一次为读者说出心中的「为甚么？」。重复的铺排正一波波地推动着紧张的情绪，直至最后找到合猫熊心意的一棵树，一切高涨到满泻的感受，竟然一下子就在结尾时完全释放，使人哭笑不得！

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《上山打老虎》

另一本绘本《上山打老虎》以中国传统的同名童谣为参考改编，加入作者的想像和创作演化成一本好玩的绘本。在中国文化中，上山打老虎是一种大胆勇敢、不畏难处向前进的隐喻，因此主角虽然只是个小孩子，头上却戴着虎头的头饰，威风凛凛地挺胸前进，可谓初生之犊不畏虎。由于童谣本身是教幼儿数一至五的，作者沿用由一数到五的节奏，每个段落都以一二三四五开始，以诗歌的形式设计文本。共读时不妨可以和孩子一起朗读，在透过重复的节奏使孩子投入到角色当中，同时想像自己也是那个像勇士般的孩子。

（图片来源：受访者提供）

数数、寻宝与隐藏的老虎

上山找不找到老虎是未知数，过程中却碰到了不同的小动物，而下一次循环中又会遇到甚么动物？就为故事加上了另一个意料之外的期待。一路上，陪伴主角上山打老虎的动物，会逐渐递进地由一只到一双，再由一双成为三五成群，呼应童谣原本数数的内容。与此同时，文本指出一次又一次都找不到老虎，图画却藏着了老虎隐秘的行踪。一同找寻这图画中隐藏的细节，就是和孩子最好的游戏，可能他们会一次又一次要求重复去看，为的是要回味找出惊喜的滋味。最后去找老虎的小孩子是否会遇到老虎？如果真的能遇到，小孩面对猛兽，故事会变成怎样呢？这种恐布片般的编排，正好为小读者带来一份恰如其分的剌激。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

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