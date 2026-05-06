认字攻略｜认字为何关心理学家事？佛联会辖下的佛教林炳炎纪念学校，早年已推行「校本教育心理服务」计划，校本教育心理学家彭乐谦（下称彭Sir）除了为学校提供全校性支援外，照顾学习多样性也是其重点工作，如何在校本政策下让学生学习效益更佳，彭Sir大为关心。 「经常接触家长，他们不约而同问『有无方法温默书？』，了解后发现他们多用上机械式抄写，未能有效地让孩子认识字词，因而影响成绩。」

认字攻略｜小学生认字3步曲：先读后默再写 家长留意这一方面 提升孩子学习动机（图片来源：受访学校提供）

认字3部曲



机械式抄写既没有带来好表现，更令亲子关系大为紧张，彭Sir于是招募一批家长义工成为「识字教练」，陪伴有需要同学温中文字。「教人子女往往更有耐性，当时期望这班『教练』先帮助学生，然后实践在自家孩子身上。」结果？「学技巧点都会有跌跌碰碰，过程中义工和学生都要磨合，彼此都付出大量耐性，家长也表示终于掌握到认中文字的技巧。」说到技巧，彭Sir分享了针对默书的认

字三步曲：读、默、写 —— 先读、后默、再写。

读：认得字才识读。 默：试默，只是尝试，默错也没所谓。 写：这个步骤是将默错的字认真再写好。

佛教林炳炎纪念学校校本教育心理学家彭乐谦（图片来源：受访者提供）

「家长可以每天用15分钟尝试『读默写』，孩子没有『一次过温晒』的吃力，也纠正机械式抄写那种『抄完以为自己识』的概念 —— 根本没有认真记熟，怎会识字？」投资要分散，彭Sir笑言认字储字也要分散，最终集腋成裘。「就以每周认八个词语为例，两周后孩子已经学习了16个词语；家长要理解，这是一个学习进程，不是简化，与其用旧方法一次过认30个字，不如拆散过程会更见成效。」彭Sir指出，小学生每个学年大概识500个字，一年有52个星期，如每周也学习8至10个字词，怎会「追不上进度」？「整个小学阶段能学识约3000个字已经很足够，家长不要目标为本，忽略了学习过程的珍贵。」

彭Sir制作了不少教具，辅助学生认字。（图片来源：受访学校提供）

有意思就有兴趣

我们这一代家长都是从抄写功课或默书走过来，认定这是认字识字的必然过程，近年不少小学开始减省默书或抄写功课，家长少不免疑虑会否对认字能力有影响？「不会！」彭Sir肯定地说。「默书或抄写只是一个手段，而认字讲究是睇得多便识得多；比如家长和孩子走过街头、坐车时见到生字认读一下，将认字与生活连结，孩子感到有意思便有兴趣认字，就好像走进餐厅，要识睇餐牌才懂落单，无限逼迫的话只会兴致索然。」

（图片来源：受访学校提供）

彭Sir坦言小学阶段的认字策略，全仗于「多用字、多睇字」，如果是一年级学生，不妨沿用幼儿的「指读」方法，即用手指指着每个字朗读。「这是一个缓慢但相当凑效的认字方法，家长需要极大耐性，建议从绘本入手，这样较容易处理。」此外，为孩子引入学习动机，也是认字的动力，彭Sir分享跟非华语学生上中文认字工作坊时会让他们玩桌游，可是……「可是不教他们怎样玩！他们便自发看中文说明书，（绝㖞）绝呀！（笑）要玩嘛，后来他们对游戏规则的熟悉程度，俨如成为了专家。

字卡当然是主角。（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

家长要注意态度

小学阶段，不少家长特别是妈妈主力跟功课，彭Sir观察到家长在教导孩子认字时，最常忽略了态度，无论孩子查问中、英文，一律回应「我都唔识呀，你问老师啦」，久而久之，小学生会学到用同一态度面对自己 —— 「我点都学唔识」，却不会问老师。「明白双职家长真的很忙碌，回家后想休息一下，可是别忘记身教的重要性，当孩子来查问时可以答『唔识？我哋一齐学习吓』、『我都唔太识英文，但我哋可以一齐用Apps』；现在很多工具Apps都非常实用，亲子一齐查、一齐睇，孩子会感受到求真的学习精神，也学懂如何使用科技协助自己，例如中、英文发音、字义，甚至中文字讲究的笔顺等。」

彭Sir经常为家长开办不同类型工作坊。（图片来源：受访学校提供）

彭Sir坦言不要忽视「一齐」的力量，孩子独自温习容易感到孤单，然而只要有家人一齐努力，就会充满力量。「无论认字或温习，家长不要不停打击孩子，我有一句最powerful statement：暂时未 —— 『暂时未识啲生字？下次继续努力吧！』，而不是『你今次又唔识啲生字』，换个方法演绎，孩子的感受会完全不一样。」文字和语言都是艺术，孩子要懂，家长更要懂，孩子暂时未掌握太多，不代表以后不会成功，暂时未……啫！

从十大部首开始认字

根据《康熙字典》所载，约有4.7万个汉字，所以小学生认字本就是一项艰巨工程，不过，彭Sir指出根据《小学中文科常用字研究报告》所述，常用的50个「成字部件」会是比较容易掌握的字，以下精选10个部首给家长，学习方向以「口」部为例，由「口」构成的单字有57个，建议一年级学童可于整个学年逐步学习，如口、和、同、可、叫、吃或兄等。

十大部首：

口、氵（三点水）、扌（趯手边）、木、一、土、亻（企人边）、日、人、言、又。

（图片来源：受访学校提供）



游戏式认字

彭Sir费煞思量协助家长征服默书，更想出两个小游戏有助于认字。



游戏1：找笔划

抽一张字卡，然后斗快找出第七划（二人对垒可轮流出题），既要快速认字，更可顺道学习正确笔顺。

游戏2：接龙

吃饭时，家长与孩子轮流讲出食字旁的字，如饭、饮、饱、饿、饺等，丰富彼此生活对话。又例如：如果→果实，同音字但有着不同意思，渗入了「语素意识」（识别词语结构及当中的语素与操作语素构词的能力），有助于构词，对写文会有正面作用。

（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：受访者提供



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