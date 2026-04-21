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特色中学巡礼│中华传道会刘永生中学设AI Lab 师生于各科擅用AI工具 亲子共同探索新科技

亲子
更新时间：07:15 2026-04-21 HKT
发布时间：07:15 2026-04-21 HKT

位于东区的中华传道会刘永生中学锐意启发学生的个人潜能，深受区内家长欢迎。面对AI热潮，学校与香港中文大学学习科学与科技中心携手成立「AI Lab」，实验室内配备了30部iMac及5部MacBook Pro，不仅支援学生顺畅地构建AI模型与编程，更利于进行影片剪辑、3D模型制作等高阶多媒体创作。在学科应用上，各科积极引入专属AI平台推动自主学习，中文科运用「墨韵」、「巫笔」等平台激发创作思维，学生更可将文字描述输入AI生成图片，直观地检视自己的文笔是否具体贴切。英文科则引入「LingoTask」平台，除了提供作文批改，其AI英语会话及小组讨论功能让缺乏自信的同学能安心练习口语，并生成各类阅读与聆听练习。

特色中学巡礼│中华传道会刘永生中学学生透过专属AI平台自主学习，学好语文。（图片来源：受访学校提供）
特色中学巡礼│中华传道会刘永生中学学生透过专属AI平台自主学习，学好语文。（图片来源：受访学校提供）

检视文笔具体性

梅志业校长认为AI Lab让学校拥有完善的硬件，可举办多项前沿课程助学生与科技接轨，例如引导学生解决生活难题的「AI人型机械人课程」、结合运算思维的「AI应用程式编程班」，以及深入剖析原理的「机器学习课程」。学校为全体教师配备了Google Gemini及NotebookLM等AI工具，鼓励教师善用科技整合教材与课业，为课程注入创意。

中华传道会刘永生中学梅志业校长（图片来源：受访学校提供）
中华传道会刘永生中学梅志业校长（图片来源：受访学校提供）

在学习方面，学校鼓励学生将AI视为学习伙伴，利用AI激发创意，透过各类平台提升语文及逻辑能力。在评测方面，中、英文科已引入AI评卷平台，能快速且精准地为学生的作文提供个人化评分与回馈，让学生能根据具体建议进行针对性改善。至于其他学科，老师会将课程内容输入至Gemini建立专属的AI Chatbot，这些聊天机械人能根据可靠资料解答提问，并以引导方式测试学生
的理解程度，成为学生在家自学的助手。

AI Lab支援学生顺畅地构建AI模型与编程。（图片来源：受访学校提供）
AI Lab支援学生顺畅地构建AI模型与编程。（图片来源：受访学校提供）

亲子共同探索新科技

在初中电脑科，学校已全面落实AI素养教育，涵盖AI运作原理、日常应用及局限性，并教授Python编程、机器学习基础及神经网络等概念。电脑及视艺科亦会运用生成式AI进行图像及3D模型创作。校方亦高度重视AI伦理与资讯素养，探讨数据私隐、演算法偏见及深伪技术（Deepfake）等道德议题，并制定了AI道德指引，培养学生以负责任的态度学习。

学生在创意编程等方面均有出色表现。（图片来源：受访学校提供）
学生在创意编程等方面均有出色表现。（图片来源：受访学校提供）

面对AI与科技的急速发展，梅校长建议家长先调整心态，与子女共同探索新科技，而非一味禁止，引导孩子将AI视为辅助学习的「助手」，而非代劳抄袭的「工具」。在日常教养中，家长应着重培养AI无法取代的「人类软实力」，包括批判性思考、创造力与同理心，同时灌输正确的资讯素养、学术诚信与辨识真伪资讯的能力。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）


文：佘君仪 图：受访学校提供
 

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