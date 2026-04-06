从「抱抱猴」Panchi君看成长：玩具是慰藉，陪伴才是灵魂｜李德衡校长随笔

日本市川市动植物园的一只小猕猴Panchi（网民暱称「Panchi君」）早前成了网络热话。这只被母亲遗弃的小猴子，整天紧紧抱着一个红毛猩猩毛公仔，那份对温暖的渴望与孤寂感，触动了无数人的心灵。随后多段Panchi被猴群长辈「粗暴」管教的影片流出，更引发了全球网民对牠是否遭受「欺凌」的热烈讨论。

（图片来源：X@ichikawa_zoo）

虽然园方解释这是日本猕猴社会化的必经过程，是群体中的「管教」而非「虐待」，但Panchi紧抱毛公仔的画面，却引发了我们的深思。在孩子的成长路上，玩具究竟扮演着甚么角色？而我们家长又该如何从中学会「关爱同行」？

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玩具：孩子情感的「安全岛」

Panchi紧抱毛公仔，是因为牠缺乏母爱，需要一个情感的替代品。对孩子而言，玩具往往是他们建立安全感的第一步。在心理学上，这被称为「过渡性客体」（Transitional Object）。当父母因工作繁忙，或孩子需要独自面对陌生环境（如初上幼稚园、小一入学）时，一个熟悉的毛公仔或玩具，能提供即时的心理慰藉 。

（图片来源：X@ichikawa_zoo）

然而，我们必须明白，物质上的满足永远无法取代父母的爱与陪伴。玩具虽能提供短暂的安抚，但真正能支撑孩子面对社会压力（如猴群中的阶级挑战）的，是家庭中那份稳固的信任基石 。

从「玩」中学习：培养社交与责任感的模拟场

Panchi在猴群中学习生存规律，而人类孩子则透过玩具学习社会规范。正如笔者服务的学校推行的「大手牵小手」计划，让高年级学生照顾低年级生以培养同理心，孩子们一起在校内不同环境DIY玩具或一同玩玩具（如玩偶或角色扮演游戏）时，其实也在学习如何关心他人、如何承担责任 。

（图片来源：X@ichikawa_zoo）

练习社交技巧：透过与同伴分享玩具，孩子学会协商、合作与解决冲突 。

建立正确价值观：家长应引导孩子明白，玩具不是「人有我有」及互相比较、较量的工具，而应挑选能营造亲子互动（如棋类）或启发思考的玩具。

（图片来源：X@ichikawa_zoo）

逆境中的韧性：接受成长的「碰撞」

网民担心Panchi被欺凌，园方则认为那是「社交训练」。这让我们反思：在竞争激烈的香港，家长往往过度保护孩子，希望他们「赢在起跑线」且不受到任何伤害 。但真正的成长，往往伴随着挫折与压力。我们应放手让孩子参与不同活动，即使过程中会遇到像Panchi那样的「碰撞」，只要我们给予足够的支援与鼓励，孩子就能学会从困难中汲取力量 。

（图片来源：李德衡校长）

（图片来源：李德衡校长）

最珍贵的礼物是「父母在场」

Panchi的毛公仔给了牠拥抱，但给不了牠引导。作为家长，我们不能只给孩子买最好的玩具，却在他们最需要倾听时缺席。教育是一场漫长的旅程。在这个复活节假期，与其为孩子添置新玩具，不如花时间与他们一起阅读、聊天，户外活动或进行一场桌上游戏。让孩子明白，虽然外面的世界充满挑战与规矩，但家庭永远是他们可以放下「毛公仔」，充满自信地走出去的力量源泉。

（图片来源：X@ichikawa_zoo）

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

从事教育事工超过20年，致力推行STREAM教学，为孩子提供多元化课程及交流活动，将课程融合正向教育及资优教育等不同跨学科元素，并矢志建立一个不断反思、探索、更新及追求卓越的创新型学习社群。

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

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