升中面试｜爱秩序湾官立小学校长亲授11个面试小贴士：「点解拣我哋学校？」要识咁答

升中面试｜承上文「5招面试突围而出秘诀」，爱秩序湾官立小学崔家祥校长同时为各位准中一生同学亲授11个面试小贴士，从小细节出发为中一自行分配学位事事做足准备，升中面试就无往而不利。

升中面试小贴士一：准备好书一本

有同学获颁阅读奖，却叫佢介绍一本书时答唔出。既然有「奖」在手，理应熟读几本好书，并准备好分享心得。切勿「书到用时方恨少」，平时多阅读，面试时自然侃侃而谈。

（图片来源：PhotoAC）

升中面试小贴士二：避免「Dead Air」

常见问题如「个人强弱项？」、「近日最触动你的时事新闻？」、「对AI学习的看法？」若一时答唔出，便会出现「Dead Air」尴尬沉默。即使未亲身体验这些热门议题，也要主动关注相关新闻，培养个人观点。老师想听的，是你的真实想法，而非标准答案。

升中面试小贴士三：多表达个人见解

老师常问开放式问题，例如：「人工智能可能改变很多工作，你觉得哪些职业会被取代？哪些会更重要？」、「如果你是校园环保大使，会提出哪些方法减少浪费？」、「功课、考试和活动繁多，你如何减压？」这些问题往往会追问或转问。切勿只背资料，要多分享自己的看法、社会触觉及生活经验。老师最想了解的，正是你的观察力、分析力、创造力等关键能力。

升中面试小贴士三：多表达个人见解（图片来源：PhotoAC）

面试小贴士四：衣著宜整齐校服

不少同学不穿校服，却穿隆重礼服去面试。一般学校建议穿著自己小学的整齐校服，显得尊重面试场合，也让老师第一眼有良好印象。若选择其他服饰，必须有强烈理由，例如已入选港队、或想突显个人专长等。

（图片来源：PhotoAC）

升中面试小贴士五：自拍30秒自我介绍测试准备度

想知道自己是否准备好？事先用电话自拍一段30秒自我介绍，反复观看，检查语速、眼神、语调及内容是否流畅。做足功课，自信心自然提升。

升中面试小贴士六：适当运用肢体语言

面试时，手手脚脚应该如何摆放？其实这「因人而异」。适度肢体语言可帮助缓解紧张、分散注意力，尤其在讲故事或解释抽象概念时，动作演绎有助专注叙事（当然要间中与面试官眼神接触）。若全程僵硬坐定、双手紧贴大腿，反而易令自己更紧张，嘴巴也变得僵硬。人类沟通本就口头与肢体并用，相辅相成。不妨留意平日与朋友放松聊天时的下意识动作，打造一套适合自己的「肢体方程式」，应用于面试。不用怕丑，老师看在眼里，都会视为「态度分」。

（图片来源：PhotoAC）

升中面试小贴士七：应付「灵魂拷问」

想突出自己，不妨思考：「6年后，你希望成为怎样的人？」这不仅表达志向，也反映你期望在这间中学获得的发展，包括学术、终身兴趣、生涯规划等。更可延伸至毕业后，如何在社会、国家、国际舞台贡献力量，并不忘回馈母校。

升中面试小贴士八：「创意发明题」展现机会

常见问题如：「如果你有多啦A梦的法宝袋，你会要甚么法宝？为甚么？」、「要你发明一样工具，你会发明甚么？为甚么？」老师爱问「为甚么」，从中观察你对生活的观察力。例如，社区多长者，可发明「神奇交通灯」，为长者争取更多过马路时间；若懂AI，更可加入辨识功能。若你曾做过类似原型创作，正好大展身手。透过答案，也可展示个人强项或终身兴趣。

（图片来源：PhotoAC）

升中面试小贴士九：「你为什么拣我哋学校？」标准答法

「你为什么会拣我地学校？」最简单但又最灵魂拷问的题目，要看看你对这间中学的了解有多深。老师想知道你对学校的了解、动机及配合度，千万不要讲「近屋企/方便」、「好靓/好有名」。建议用三句结构回答：

第一句：总结原因。直接就出最主要原因，例如学校嘅教学质素、学科强项、校风或兴趣发展机会；

第二句：列出具体例子或证据：引用学校的活动、特色课程、师资、比赛成绩或校友等，显示你曾「做过功课」，非随便回答；

第三句：连结个人强项。说明你的兴趣或长处如何在学校得到最佳发展，并表达你会努力为学校带来正面贡献。

升中面试小贴士十：自信+勇于尝试

要有自信，勇于尝试：例如英语的Read aloud，遇上生词，仍要有自信地表达，高声朗读；同样，普通话题，不要囤于音准，要用于尝试。学生自己准备面试文件及材料，作系统整理，方便面试时如有需要搜寻资料文件给面试老师，也会比较方便。注意仪容，尽量朴素。除非身体不适，否则不适宜戴口罩。

（图片来源：PhotoAC）

升中面试小贴士十一：4条认识学校的关键问题

你觉得我哋学校点解要取录你？ 你有甚么特质配合我哋学校？ 你系点样认识我哋学校？ 你喜欢我哋学校甚么？

面试重点不单是让老师认识你，更要看你对学校的认识有多少。一定要做足功课，上网认真了解学校特色、发展方向，并寻找适合自己发展的项目，成为你首选学校的真正原因。

爱秩序湾官立小学崔家祥校长（图片来源：受访者提供）

延伸阅读：升中面试｜5招面试突围而出秘诀 爱秩序湾官立小学校长：自我介绍不要背书

相关文章︳升中面试｜准中一生中一自行分配学位面试准备：认清优点、学面对失败作反思改进

相开文章｜升中面试100题（上）：准备答案大纲、必学答题「黄金3点法」｜中一自行分配学位2026

相开文章｜升中面试100题（下） 专家教拆解小组讨论/解难题/是非题 附答题贴士｜中一自行分配学位2026

相关文章｜升中面试│大角嘴天主教小学校长：面试增加胜算3大秘诀 自我介绍要做一件事加深印象

相关文章｜升中面试│答题要有新观点 圣公会圣纪文小学校长突围之道：一方式回答表达组织能力

相关文章｜升中面试2026│9大热门英中面试资讯 玛利曼面试占50%/华仁设小组讨论/妇女会全英对答

相关文章｜升中面试2026│浸信会沙田围吕明才小学校长：增加成功机会3个条件 个人面试+小组讨论有用贴士