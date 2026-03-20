小学呈分试 数学科得分位/失分3大重灾区 圣公会荣真小学校长4大贴士助过渡考试周

小学呈生试｜位于上水区的圣公会荣真小学升中派位表现出众，深受学生及家长欢迎，九成九小六毕业生获派首三志愿中学。杨霭筠校长指出，学校一向着重学生各学科的学习，数学为主科之一，会帮助学生掌握数学概念、理解题目内容，以及提升思考能力及运算技巧，增强学生对学习数学的自信心。杨校长分析学生在数学科呈分试的表现，认为需要强化「得分位」、提升「失分陷阱」的表现，协助学生掌握不同的运算技巧。

小学呈分试数学科｜估算活动帮助学生对数量有更直观的认识。（图片来源：受访学校提供）

小学呈分试数学科｜深化学习数学能力

事实上，数学能力需要从小一点一滴累积，杨校长指出， 在数学科的考核中，学校于一年级上学期安排多元化的评估，主要考核学生的实物操作，了解他们对数学概念的理解。及后一年级下学期开始至六年级，主要以纸笔试卷的考核，并在平日的教学中加入不同形式的评估︰「各单元进展性评估、适学网Star小测、出版社教学SDS平台题目评估及Google Form题目小测等，深化学生在各数学范畴学习的能力。」

圣公会荣真小学杨霭筠校长（图片来源：受访学校提供）

小学呈分试数学科得分位

在五年级下学期的学习旅程中，有些课题是学生较易建立信心的，首先是「简易方程」，其解题逻辑层次分明，只要学生能熟练移项法则，并养成「代入验算」的好习惯，这部分的分数几乎是唾手可得。其次，「小数乘法」与「立体图形的特征」，例如认识棱柱与圆柱的组成，也是学生较易掌握的部分，当中多涉及程序化运算与定义记忆，学生只要在辨识图形时多加留心，并在计算小数点位置时保持细心，便能稳拿基本分数。

学生在课堂上利用Tale-bot机械人学习方向行走路线，活动有趣吸引。（图片来源：受访学校提供）

小学吩分试数学科失分「重灾区」

分数除法与四则混合运算：可说是不少学生的难关，常见失误包括忘记将除数化为倒数，或在处理带分数时忽略了先化为假分数的步骤。 概念不清：当混合运算的步骤增加，或应用题的语境较为复杂时，学生容易因概念不清而导致列式错误。 未能掌握透视图：另一项具备挑战性的课题是「体积」，面对不规则立体图形时，学生在运用「分割法」或「填补法」后，往往难以从图中精确找出对应的长、阔、高等数据资料，最终未能计算出图形正确的面积。

量度校内操场的大小，可加强学习与生活环境的连系。（图片来源：受访学校提供）

课堂教学策略：从「懂」到「通」

1. 在教学策略上，学校强调「化繁为简」。针对学生畏惧的分数应用题，老师会教导图像化策略（Bar Modeling），让学生学会画出线段图，抽象的文字变得直观，学生能清晰理清「整体」与「部分」的关系。每单元结束后，老师会指导学生写笔记，并辅以琅琅上口的计算口诀，帮助学生内化运算程序，减少失误。

2. 课堂中设有「限时挑战」速算练习，以趣味竞赛形式提升学生的计算效能。老师更要求学生养成「圈关键字」的习惯，加强审题能力，提高列式准确度。

（图片来源：受访学校提供）

3. 老师善用多种资讯科技工具辅助教学，例如在课堂期间进行电子评估（SDS平台、Star平台及Google form），老师能透过数据分析，精准锁定全班的困惑点，给予即时回馈，纠正学生错误之处。对于空间感较弱的学生，老师则利用GeoGebra等工具动态演示立体图形的拆解，有效提升学生的学习动机与空间概念的理解。

4. 在呈分试前进行模拟试卷练习，能训练学生考试时间的管理，培养他们覆检答案的习惯，确保每题都仔细检查，并能掌握考试技巧，自然会得出较理想的效果。

校长Tips：陪伴与引导



1. 「重理解，轻数量」：杨校长认为，盲目地完成大量练习卷，往往只会增加孩子的挫败感。当孩子做错题目时，家长可引导他们说出解题逻辑，透过对话，可精准找出孩子是属于「概念不清」还是单纯的「粗心大意」，从根源解决问题。

2. 协助孩子建立「错题本」：与其在考试前夕冲刺新题，不如复习曾经出错的题目，建立「错题本」是高效温习的关键，这能帮助孩子针对性地修补知识漏洞，让温习变得更精准、更有成就感。

生活化的课业可提升学生的学习兴趣。（图片来源：受访学校提供）

3. 将数学融入日常生活：日常生活可化作学习及运用数学的场景，家长在超市购物时，可邀请孩子计算折扣价格或比较性价比，这种实践能培养孩子的「数感」，让数学不再只是枯燥的符号，进而减少他们对学科的恐惧感。

4. 给予孩子正向鼓励：数学的钻研需要极大耐性，当孩子成功解开难题，家长可具体称赞他们的努力过程与思考方法，而非仅仅看重结果。这份支持能增强学生的自我效能感，让他们在呈分试的路上走得更稳健。

一立方米活动，让学生加强对体积的认知及空间感的建立。（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：资料图片、受访者提供

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