匹克球4大好处：兼备教育意义构建亲子共融｜高主教书院前校长杨世德专栏

匹克球（Pickleball）结合羽毛球、乒乓球及网球的特色，规则简单且趣味性强，近年在全球迅速普及。这项运动适合不同年龄层，尤其方便家庭共同参与。随着健康生活意识的提升，大湾区的匹克球发展日益蓬勃，多个社区及学校设立专用场地，并举办亲子比赛和社区活动，成为广受欢迎的休闲运动。

大湾区具地理与文化优势，居民对新兴运动接受程度高，政府及社会团体亦提供资源支持，推动匹克球普及。未来，参与人数有望持续增长，丰富地区体育文化。

匹克球好处1：匹克球具多重教育功能

本人前身为校长，并从事体育教育工作，退休后积极推广匹克球，成立了中国香港专业匹克球总会，旨在将匹克球引入学校。近期与粤港澳大学体育学者合作，设计适合大湾区学生的匹克球体育课程，其多重教育功能包括：

促进体能发展：增强学生的耐力、灵活性及心肺功能，奠定健康基础。

培养合作与策略思维：这项运动讲求团队配合与战术，提升学生的沟通协作及应对挑战能力。

建立自信心：匹克球门槛低，学生易于获得成就感，增强自我认同。

兼顾共融性：教师可依据学生能力调整活动内容，让每位学生参与并享受运动。

匹克球好处2：促进亲子关系的理想活动

匹克球节奏明快、趣味盎然，堪称理想的亲子活动。家长与子女共同参与，不仅能强身健体，还能在轻松氛围中增进互动，强化默契。过程中，家长可引导子女学习遵守规则和尊重对手，体现运动精神。这项运动强调同乐而非纯竞技，无论是家庭内部虽然或亲子协作，皆可创造愉快回忆，加强家庭凝聚力。

匹克球好处3：教师减压的健康之选

教学工作繁重，教师身心健康值得关注。匹克球运动量适中且气氛轻松，为教师提供放松身心、缓解压力的机会。学校若定期组织相关活动，不仅能帮助教师放松，还能促进团队交流，营造良好校园氛围。

教师透过运动保持身心平衡，间接提升教学质素，为学生树立健康生活的榜样。

匹克球好处4：专业匹克球推广组织简介

我们成立的中国香港专业匹克球总会ppahk.com.hk汇聚了大学教授、教育学者及前教育局顾问等专业人士，结合教育与运动推广经验，致力于本地普及匹克球。本会获医疗团体支持，从健康科学的角度推广运动益处，并与「陈荭校长免费补习天地」等机构合作，为学生提供运动与学习并重的发展机会，实践全人教育理念。

匹克球不仅是一项运动，更是一个融合教育、家庭与教师支援的多功能平台。透过此活动，学生能全面成长，改善体质与运动习惯，让亲子关系更为紧密，教师也能获得身心纾缓。期待匹克球在社区持续扎根，惠及更多学校与家庭。

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

