小孩子发脾气有何原因？一原因学习挑战权威 自我意识萌芽重要里程碑｜儿童游戏治疗

小朋友一天发几次脾气，有时甚至「惊天动地」，让家长疲于应付。但你可知道，这些看似无理取闹的行为，其实背后都有发展上的意义？今次就来拆解孩子发脾气的真正原因，以及家长该如何智慧回应。最近收到许多家长求助，特别是家中有三至五岁孩子的家庭。他们常说：「孩子动不动就扭计、不合作、驳嘴！」其实，这并非孩子故意挑战权威，而是自我意识萌芽的重要里程碑。

（图片来源：PhotoAC）

开始建立「自主权」

一至两岁的孩子，主要透过观察认识世界，需求集中在「食、瞓、玩」，相对容易照顾。但到了三岁左右，随着认知能力提升，孩子开始建立「自主权」—— 他们不再只是被动接受指令，而是想表达自己的想法，甚至测试「我的意见是否被重视」。例如过去叫他喝水，他会乖乖照做，现在却可能反问：「我唔想饮，点解一定要饮？」这不是叛逆，而是他在学习「我是谁」、「我能做甚么决定」。值得高兴的是，这代表了孩子的脑部与社交能力正在健康发展！

（图片来源：PhotoAC）

其中最令家长头痛的「驳嘴」，其实融合了语言发展、沟通技巧与社交判断力。它往往不是「为反而反」，而是一种探索与确认。举个例子：

爸爸说：「等阵去餐厅食饭，唔好周围走！」

孩子回答：「点解我唔可以走？」 （图片来源：PhotoAC）

这时，两种常见回应：

「叫你唔好走就唔好走啦！咁多人，撞到你点算！」 「如果你想走动都可以，但要小心唔好撞到人，可以吗？」

多数家长会直觉选第一种，但这种「封闭式指令」容易让孩子感到被否定，进而激起更多反抗。相反，第二种回应既设立界线，又尊重孩子的提问 —— 把「驳嘴」转化为学习沟通的机会。

（图片来源：PhotoAC）

发脾气其实不是问题

事实上，孩子发脾气或质疑规则，往往是因为他们还未掌握恰当的表达方式。作为家长，我们的角色不是压制情绪，而是协助他们厘清感受、理解界线，并练习合适的沟通方法。

（图片来源：PhotoAC）

有些家长担心：「如果太温和，会不会变成『朋友式』管教，失去权威？」其实，亲子关系不需要在「严厉」与「放任」之间二选一。关键在于身教。你如何回应冲突、如何表达情绪，孩子都在默默模仿。尤其在六岁前，正是帮孩子建立基本规则与价值观的黄金期。与其急着纠正行为，不如先理解背后的需求。当我们以正向、耐心的方式引导，孩子不仅学会管理情绪，更学会尊重他人与自己。

发脾气，不是问题，而是成长的信号。听懂它，才能陪孩子走得更稳。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

相关文章︳为何小孩子会经常出现对抗性行为？ 家长遇孩子「反抗」应这样做︳儿童游戏治疗

相关文章︳听到孩子说话便想说教 家长别再说：「为你好」 转换这种方式教导增感情︳儿童游戏治疗

相关文章︳过度紧张的父母带来5个影响 适度放手才是孩子的学习契机︳儿童游戏治疗

相关文章︳专注力为何下降？专注3分钟比起不集中60分钟好短视频影响「抑制控制」｜儿童游戏治疗

相关文章︳要现今小朋友专注有多难？5个方法提升专注力 每周固定做一件事建立耐性｜儿童游戏治疗