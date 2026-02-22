2本天马行空儿童绘本 学习跳出理所当然的框框｜好书推介

好书推介｜生活中看似是理所当然的事情，其实仍可以有很多出人意表的可能。天马行空又充满幽默感的绘本，正能引导孩子明白世界并非一成不变，对事物的看法可以很有弹性。

儿童绘本推介1： 《居然有这种事！》

翻开《居然有这种事！》，一开始就让人以为自己很熟悉这个情境。大野狼和小羊，这样的组合在童话里几乎不用多说，危险的结局似乎已经写好。但故事却在最关键的地方转了方向：小羊竟然会觉得太热，脱下羊毛并发现它不见了，更竟然会向大野狼求救。

儿童绘本推介1： 《居然有这种事！》（图片来源：受访者提供）

读者或许会为这只小羊的天真捏一把冷汗。站在一旁的大野狼，却好像比小羊更加一脸困惑，最后居然真的答应陪小羊去寻找羊毛。

关系不止有一种可能

在一贯的故事中，狼和绵羊的角色立场鲜明。在这个设定下，难免让读者猜测大野狼是否在装模作样，静待时机扑向小羊。然而，书中反复出现「居然有这种事！」，似乎已在提醒读者：事情有时真的不会照着我们以为的方向发生。随着故事推进，会发觉小羊不再是「我们印象中的小羊」，大野狼原本的掠食者特性也好像消失了。从原本互相对立的关系，最终演变成一段同行的旅程。书名中的「居然有这种事！」在故事里反复出现，既是角色的心声，也是巧妙的提示。这个不带说教意味的故事，正悄悄动摇读者对角色的固有想法，让人发现，原来关系也可以有另一种可能。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2： 《捡到红色手套》

另一本绘本《捡到红色手套》同样与遗失东西有关，但讲述的，却是主角独自踏上寻找失物主人的旅程。故事从捡到一只红色手套开始，当主角看到它静静地躺在那里，问题便慢慢浮现：它是谁的？为甚么会掉在这里？原本属于怎样的人？这些问题没有标准答案，却一个接一个地在她心里萌生。为何主角会如此关心？这源于内心的挣扎：她一度想据为己有，却又忐忑不安，最后还是决定物归原主，寻找手套的主人。

（图片来源：受访者提供）

从失物出发 走进孩子的内心小剧场

虽然这看似只是日常琐事，但对孩子而言却是一番不小的心理折腾。作者以夸张的面部表情及身体动作，描绘出主角情绪的起伏转折，并以充满喜感的角色及热闹的氛围衬托出那份焦虑，幽默地将一个孩子的烦恼化成了令人会心一笑的生活小故事。红色手套不再只是物品，而是成为了一个引子，带领读者走进角色的想像与感受之中。当主角问遍了在路上遇见的所有人，却无功而还时，她又重遇第一个碰面的人。这时不难联想到，那人重返旧地，很有可能是回头寻找遗失的东西吧⋯⋯然而，这个看似完美的结局，却并非故事真正的终点。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

把这两本书放在一起看，会发现它们其实有一个共通点：《居然有这种事！》用颠覆角色的方式，告诉我们关系其实是可以流动与重塑的；《捡到红色手套》则透过一件寻常失物，提醒我们世事的发展本来就没有固定剧本。与其执着于追求标准答案，不如保持一颗好奇心，主动拥抱日常生活中的各种变化与可能。

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

