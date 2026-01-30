专注力为何下降？专注3分钟比起不集中60分钟好短视频影响「抑制控制」｜儿童游戏治疗

我们常常说要提升专注力，坊间也有很多方法，但其实在日常生活中有不少情况会令专注力下降，今天我们就来谈谈这些情况。

专注力是一种在执行事情时集中精神处理的能力。很多家长希望透过方法来提升孩子的专注力，但原来日常生活里一些微小的行为，会直接影响孩子的专注。你有没有试过，当孩子专心绘画时，家长随口问一句：「今日功课多唔多？」孩子便停下手上的工作，转身回答你。这个微细的动作，就是令专注力下降的原因之一。又或者，当孩子聚精会神地做功课时，婆婆或嫲嫲捧着爱心水果走来说：「食啲生果先做功课啦。」结果孩子再次被打扰，专注力自然被打断。

（图片来源：PhotoAC）

专注力训练并不在于时间长短

有些家长会说：「不用担心，我平常花很多时间训练孩子专注。」当我追问方法时，他们回答：「每次至少60分钟以上。」然而，专注力的训练并不在于时间长短，而在于孩子是否能在那段时间真正心无旁骛地完成任务。哪怕只有三分钟的专注，也能有效提升专注力。相反，时间过长可能适得其反，让孩子觉得这是一种被迫的训练，容易产生学习疲劳。专注力不同于其他学术训练，并不是「时间越长，效果越好」，而是「在指定时间内能否高度集中」。

（图片来源：PhotoAC）

认识「抑制控制」力

另一个影响孩子专注力的重要因素，就是电子产品。家长对它既爱又恨 —— 爱它有助于适当时候陪伴孩子，让父母获得私人时间；同时恨它直接影响孩子的学习专注。研究显示，短视频会导致专注力下降，并影响「抑制控制」。抑制控制指的是我们在处理事情时，能否分析情境并做出正确反应。例如过马路遇到红灯要停下来，若抑制控制能力下降，就可能做出不当行为。

（图片来源：PhotoAC）

电子产品的影响既有正面也有负面，所以家长可以透过规划来减少负面影响。我的建议是每天使用时间不要超过45分钟，并由家长参与，协助筛选内容。如果能将45分钟分成三段，每段15分钟，效果会更好。

（图片来源：PhotoAC）

所以，专注力不止是靠提升或训练，它同时需要避免那些会损害孩子专注力的情况。只要家长在日常生活中多加留意，孩子的专注力自然会逐步提升。

（图片来源：PhotoAC）

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

