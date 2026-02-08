2本绘本教孩子打开心窗 走进情绪玻璃屋 接纳真实的自己｜好书推介

好书推介｜面对内心翻腾的情绪时，我们往往未能好好表达出内在感受，甚至可能会留在负面的情绪中不能自拔，这时候可以怎办呢？

儿童绘本推介1：《有点喜欢》

如果你很用心地制作了一个美好的蛋糕并非常期待与朋友分享，却因为自己的不小心将它打翻了，第一个反应会是怎样呢？《有点喜欢》整本绘本都是柔和的色彩，当主角小巫师将蛋糕捧到赶来庆祝的朋友面前时，画面中蓝天与户外黄色草地的搭配，洋溢着幸福的氛围。就在下一页主角跌倒的那一刻，风景依然风和日丽，人物的动态和表情却瞬间交织出一片慌乱，与那温和的环境形成了强烈对比，令人感觉真的发生了甚么不得了的事情。然而继续翻页，便会发现这并非甚么大事故，众人确认无人受伤后都松了一口气 —— 唯独小巫师除外。

走进情绪玻璃屋 接纳真实的自己

作者以小巫师的玻璃房子比喻为他的心房，描绘他在身体绷紧之后，只想立刻躲进房子里，于黑暗中反复思量意外的过程。相信这些场景会勾起不少读者的共鸣。多少人在自己失误的时候，纵使为了不想破坏群体的气氛，而表面上隐藏自己的难过，暗地里却陷在失望与愤恨中不断责怪自己？幸好小巫师的朋友温柔地走进了玻璃屋内告诉他，无论是小巫师好的或是会造成麻烦的特质，他们都「有点喜欢」。作者甚至用了很恰当的比喻，把一些常被排斥的情绪，如愤怒、懦弱等，以另一角度诠释它们的用处 —— 在坦诚的对话中，既没有否定小巫师的感受，同时也带出这些所谓「缺点」存在的意义，令小巫师能渐渐接纳自己而走出黑暗。

儿童绘本推介2：《别伤心，我会陪著你》

另一本绘本《别伤心，我会陪著你》的主角泰勒也遇到相似的情况︰他的作品无故被摧毁了，不同的是，事发时他身边一个同伴也没有。过了一会才陆陆续续有不同的同伴出现，看见伤心的他，就提议他去「做」一些事情让自己好过些。可是泰勒对每个建议都不想做，被拒绝的同伴们一个个地离开，直到一只小兔子默默来到他身边，静静地依偎着他。小兔子甚么也没有说，过了一会儿泰勒主动说出需要小兔子陪伴在侧；再过多一会他慢慢可以对小兔子说出更多，渐渐他能重新对将来抱持希望。

以沉默代替建议 给情绪一个空间

故事运用不同动物的特性，带出了不同性格的人或不同情况下各种应对难过心情的方法，其中甚至包含一些「损人不利己」的提议。一方面既真实又幽默地道出受害人的心理状况，另一方面也讽刺现实中旁人很快就给出建议，为的是「做」些甚么以尽快消除伤心的情绪，反而忽略了给当事人消化情绪的空间。陪伴与等待看似甚么都不做，但其实沉默反而造就了一个接纳的空间，仿佛告诉受伤的人，情绪的流动是被允许并且可以安全地表达出来的。而有趣的是，泰勒和小兔子分享的想法，其实就是之前同伴的提议，只是小兔子的聆听及陪伴使他可逐一表达出来。

有时，一件微不足道的小事也可能带来巨大的失落。若暂时未能找到那个懂你沉默的伙伴，不妨让绘本成为最安心的陪伴。它既能像小巫师的朋友一样，告诉我们「有点喜欢」全部的自己；也能教我们像那小兔子，学会用静默的陪伴温暖他人。在情绪的课题上，绘本为我们与孩子，同时打开了接纳自我与理解他人的两扇心窗。

文、图：花生‧莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。

IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

