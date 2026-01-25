身在梦想中而不自知？ 2本儿童绘本教大家学懂认清自己位置︳好书推介

好书推介︳在忙碌的现代生活中，许多人每天都为生活奔波，将梦想暂放一旁。然而，实现梦想是否一定需要远走他方？还是我们早已身在其中，只是未曾察觉？今期介绍的两本儿童绘本，皆以轻巧寓言，引领大小读者叩问自我：我们是否看清了自己的位置？又是否在追梦途中，忘记了停顿与思考？

儿童绘本推介1：《小老鼠的梦想》

绘本《小老鼠的梦想》中小老鼠的梦想是要环游世界。牠有一位朋友大老鼠常常写信向牠述说自己的见闻，令牠羡慕不已。因为身为大厨的小老鼠每天只能困在厨房中忙东忙西，没有时间像大老鼠般走来走去。这似乎是我们一般人的写照，就是把生命的大部分时间顾及糊口而劳劳碌碌，只好叫心中的梦想让路先放在一旁，幻想那一天机会来了才去实现。这绘本是由著名的台湾作者刘恭旭先生一手包办文图的创作，他仿佛是向「读万卷书不如行万里路」这句每位华人定必听过的成语开了个玩笑。

儿童绘本推介1：《小老鼠的梦想》（图片来源：受访者提供）

原来在图书馆住的大老鼠一直只是在图书馆中的世界地图上走来走去并未离开过，牠只是凭着阅览群书认识了世界各地的文化和特色。虽然并没有真正到过信中描述的地方，但牠并非纯粹吹牛，而是把书本中提到的新奇轶事转述给小老鼠，对小老鼠来说那些经历的趣味和新奇起码可以望梅止渴吧，谁叫牠没有大老鼠那么幸运呢？

（图片来源：受访者提供）

身在梦中而不自知？

可是，要是读者一直都细心地留意小老鼠出场的场景，就会意识到小老鼠工作的地方不是在陆上，而故事往下发展更出乎意料地证实牠在一艘大邮轮上。只要小老鼠有一刻从忙碌的生活中稍停一下，牠可会发现自己其实已亲身到过了世界各地？这样算是达成了梦想还是白白地错过了？

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《飞一下、休息一下、再想一下⋯⋯ 》

日本著名绘本作家五味太郎的作品《飞一下、休息一下、再想一下⋯⋯ 》或者能给我们好好的提醒。五味太郎擅长描述日常的情景，并且能以创意发掘出多个一般人没有留意的角度，以别出心裁的演译方法展列出来，读者会陆陆续续被奇怪的想法吸引，不知不觉跟随作者的节奏把绘本读完。

如其说是读完一个故事，有时候可能只是看了主角生活中的一个过程，却浅白地道出了生命最真实的道理，与那些充满童趣的图画互相呼应。

（图片来源：受访者提供）

停顿 是为了看清方向

书一开始，读者就会看到一只小鸟，牠在飞时会打开双翼，但只过了一版牠就休息了。然后在下一版，牠又同样地打开双翼，你不知道牠飞得快或慢，只是下一版牠又再休息了。一动一静的节奏被突如其来的海洋打破了。

（图片来源：受访者提供）

面对一望无际的蓝色，小鸟凭过往的经验知道自己不可能越过没有树木停靠休息及补充食物的情况下飞过大海。这个冲击并没有使小鸟想到失败；相反，这引发牠去想之前从没想过的事情，并且评估自己的能力，相信长大了就会有更多力量去飞过。比起用脚走路的老鼠，会飞的小鸟要环游世界可能比较容易，但也不是一朝一夕的事情。当我们在想像鸟儿在天空飞翔的自由自在时，也许会忽略了鸟儿也有成长的阶段，就像人类在拼命奋斗时理所当然地忘记停下来一样。

（图片来源：受访者提供）

然而，休息和停顿并不是浪费时间，而是腾出一些空间给自己掂量当刻的能力和看清周围的处境，帮助自我在充满变数的现实中做出较明智的选择，否则可能会像小老鼠般看不见自己已经走在梦想的轨道而浪费了宝贵的机会。

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生‧莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。

IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

相关文章︳2本绘本教孩子认识秋天的「礼物」 学习大自然的转换 以趣味抹走秋天的忧郁︳好书推介

相关文章︳2本绘本教孩子学习分享 试试转换心态看见他人需要︳好书推介

相关文章︳孩子令家长又生气又快乐？2本绘本助找回刚为人父母时的初心︳好书推介

相关文章︳「眼看不见却很重要」的事物 2绘本带孩子感受用心才看见的力量︳好书推介

相关文章︳2本绘本助提升社交能力 学懂主动为他人修补关系踏出第一步︳好书推介