Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理解孩子的「执着」与「本性」佐野洋子两本绘本说出人生的真相︳好书推介

亲子
更新时间：13:35 2026-01-18 HKT
发布时间：13:35 2026-01-18 HKT

好书推介︳有时候与小朋友相处，你会发现他们有一种莫名的「硬颈」。鞋子左右掉转了，却坚持说这样跑得比较快；饼干掉在地上碎了，却哭着不肯吃另一块完整的，只想要原来那一块。我们大人看在眼里，觉得好笑，又觉得不可理喻。但回头想想，我们自己何尝不是抱着某些奇怪的原则过日子？

这次介绍日本绘本作家佐野洋子两部作品。如果你读过《活了一百万次的猫》，你一定会记得那种直刺心脏的痛感与爱。佐野洋子的笔触从来不止是给孩子看的，她更像是一位历经沧桑的老朋友，对你说出人生的真相。她厌恶虚伪的说教，甚至以带点粗犷的笔触，去描绘人性的弱点与光辉。

儿童绘本推介1：《老伯伯的雨伞》

第一本书是《老伯伯的雨伞》。这本书的主角，是一位穿着整齐的绅士老伯伯。他拥有一把全世界最完美的黑色雨伞，老伯伯很爱这把伞，爱到他完全不舍得用。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

别做那个舍不得开伞的人

小雨时，他不打开，怕伞湿；下大雨，他躲在别人的伞下，怕伞坏；甚至为了保护这把伞，他宁愿不出门。这不是本末倒置吗？但看着，你会发现这个老伯伯好像就是我们自己。我们是不是也常常因为太爱惜某样东西（或是孩子），而过度保护，反而让其失去了原有的功用或能力？

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

佐野洋子用大量的蓝黑色调，营造出下雨天的郁闷与老伯伯的拘谨。直到有一天，在公园里，孩子的歌声打破了这个僵局，感染了老伯伯，他终于打开了雨伞。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《我是猫耶》开甚么玩笑 

第二本是《我是猫耶》，这是一本带点惊悚和荒谬的绘本。主角是一只猫，牠最爱吃鲭鱼。有一天，牠正想着晚餐要吃鲭鱼，结果，天空竟然飞来了一群鲭鱼！不是一条，是成千上万条鲭鱼，从森林深处「游」过来，对着猫大喊：「你吃了鲭鱼喔！你吃了鲭鱼喔！」

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

这简直是噩梦成真。猫被吓得狂奔，但在被鱼群包围的绝望时刻，这只猫没有求饶，牠只是不断地说着：「我是猫耶！」在那个荒谬的世界里，当恐惧排山倒海而来，支撑牠没有崩溃的，就是这份对本性的坚持。我是猫，猫就是吃鱼的，这是天经地义的事。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

这就是佐野洋子的人生哲学：无论世界多么疯狂，无论遭遇多么荒谬的打击，不要忘记你是谁。

在收与放之间

对于外在的物质，我们要学会看轻，不要被执念绑架，要享受当下。

对于内在的自我，我们要学会坚持，就算心里害怕，也要大声说出「我是谁」。

生活大概就是在这两者之间摆荡。像老伯伯一样，在雨天潇洒地打开雨伞；也像猫一样，在逆境中骄傲地竖起尾巴。这就是佐野洋子留给我们的，最真实的生存智慧。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店
让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com
www.kadeyjadeybook.com

相关文章︳2本绘本教孩子「金钱」课 原来金币会「流转」 金钱教育不止是算钱︳好书推介

相关文章︳学会和自然说一声再见 透过2本绘本 跟大自然与季节对话︳好书推介

相关文章︳猫咪与孩子一起长大的故事 两本与猫主题儿童绘本 让生命在爱里继续︳好书推介

相关文章︳一场孩子眼中的世界旅行 2大绘本展示成长过程中最难忘而真实的部分︳好书推介

相关文章︳愿望是孩子给世界的一封信 2本绘本让人知道愿望为期待带来力量︳好书推介

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:04
渣打马拉松2026．持续更新︱田总总结赛事：截至11时共30位跑手送院 1517人需接受治疗 有跑手休克
社会
2小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
23小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
16小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
22小时前
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
01:04
渣打马拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人严重
突发
3小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
2小时前
01:39
渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛「志在同观众打招呼 」：最紧要享受过程！
社会
4小时前
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
00:11
渣打马拉松2026丨周润发自爆「转行」做教练豪言跑到120岁 「学生」鲍起静超班郑则仕最有钱
影视圈
6小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
21小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT