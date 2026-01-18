理解孩子的「执着」与「本性」佐野洋子两本绘本说出人生的真相︳好书推介

好书推介︳有时候与小朋友相处，你会发现他们有一种莫名的「硬颈」。鞋子左右掉转了，却坚持说这样跑得比较快；饼干掉在地上碎了，却哭着不肯吃另一块完整的，只想要原来那一块。我们大人看在眼里，觉得好笑，又觉得不可理喻。但回头想想，我们自己何尝不是抱着某些奇怪的原则过日子？

这次介绍日本绘本作家佐野洋子两部作品。如果你读过《活了一百万次的猫》，你一定会记得那种直刺心脏的痛感与爱。佐野洋子的笔触从来不止是给孩子看的，她更像是一位历经沧桑的老朋友，对你说出人生的真相。她厌恶虚伪的说教，甚至以带点粗犷的笔触，去描绘人性的弱点与光辉。

儿童绘本推介1：《老伯伯的雨伞》

第一本书是《老伯伯的雨伞》。这本书的主角，是一位穿着整齐的绅士老伯伯。他拥有一把全世界最完美的黑色雨伞，老伯伯很爱这把伞，爱到他完全不舍得用。

（图片来源：受访者提供）

别做那个舍不得开伞的人

小雨时，他不打开，怕伞湿；下大雨，他躲在别人的伞下，怕伞坏；甚至为了保护这把伞，他宁愿不出门。这不是本末倒置吗？但看着，你会发现这个老伯伯好像就是我们自己。我们是不是也常常因为太爱惜某样东西（或是孩子），而过度保护，反而让其失去了原有的功用或能力？

（图片来源：受访者提供）

佐野洋子用大量的蓝黑色调，营造出下雨天的郁闷与老伯伯的拘谨。直到有一天，在公园里，孩子的歌声打破了这个僵局，感染了老伯伯，他终于打开了雨伞。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《我是猫耶》开甚么玩笑

第二本是《我是猫耶》，这是一本带点惊悚和荒谬的绘本。主角是一只猫，牠最爱吃鲭鱼。有一天，牠正想着晚餐要吃鲭鱼，结果，天空竟然飞来了一群鲭鱼！不是一条，是成千上万条鲭鱼，从森林深处「游」过来，对着猫大喊：「你吃了鲭鱼喔！你吃了鲭鱼喔！」

（图片来源：受访者提供）

这简直是噩梦成真。猫被吓得狂奔，但在被鱼群包围的绝望时刻，这只猫没有求饶，牠只是不断地说着：「我是猫耶！」在那个荒谬的世界里，当恐惧排山倒海而来，支撑牠没有崩溃的，就是这份对本性的坚持。我是猫，猫就是吃鱼的，这是天经地义的事。

（图片来源：受访者提供）

这就是佐野洋子的人生哲学：无论世界多么疯狂，无论遭遇多么荒谬的打击，不要忘记你是谁。

在收与放之间

对于外在的物质，我们要学会看轻，不要被执念绑架，要享受当下。

对于内在的自我，我们要学会坚持，就算心里害怕，也要大声说出「我是谁」。

生活大概就是在这两者之间摆荡。像老伯伯一样，在雨天潇洒地打开雨伞；也像猫一样，在逆境中骄傲地竖起尾巴。这就是佐野洋子留给我们的，最真实的生存智慧。

（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店

让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com

