2026教育展望│金钱村何东学校传统与科技融合开启学生AI大门 机械狗跨学科教育/VR漫游古村

2026教育展望│踏入了2026年，小朋友、家长、老师、校长都朝气勃勃，擕手展开新一年的规划，为未来的学习前路打好稳固基础，健康愉快地成长。在AI革命的洪流下，教育应该如何转型，配合新世代的发展呢？

（图片来源：网上图片）

金钱村何东学校 持续推动AI与课程深度融合

在AI腾飞的新世代，AI教育是小学发展不可忽视的一部分，如何善用AI之余，并与传统文化融合，令学生学习更全面、立体，可说是学校的重要课题。位于北区的金钱村何东学校，新一年将持续推动AI与课程的深度融合，强化教师专业发展，并积极与内地及国际教育伙伴交流合作。

2026教育展望│金钱村何东学校 持续推动AI与课程深度融合（图片来源：受访学校提供）

机械狗跨学科教育

首先，学校引进了宇树科技（Unitree）的机械狗编程课程，让学生学习如何操控与编写机械狗动作，并结合STEAM项目，设计障碍挑战与互动场景等，学校主旨是唯有让学生在传统与科技之间自由穿梭，才能培养出兼具文化底蕴、创新能力与国际视野的未来人才。

学校引入无人机操控，点燃学生对科技创新的兴趣。（图片来源：受访学校提供）

吴毓琪校长指出，学校以「童．真教育」为办学理念，积极推动传统文化与现代科技的融合，新一年学校继续与时并进，开创AI人工智能跨学科教育，当中机械狗课程为学生开启一扇通往人工智能及机器人技术的大门。「在初阶课程中，学生学习基础编程，控制机械狗完成行走、避障等任务；进阶课程则引入AI概念，让学生训练机械狗识别语音指令或模拟环境探索。」课程注重跨学科整合，结合数学、工程与计算思维，例如通过计算机械狗的运动轨迹学习几何知识，或分析传感器数据，培养逻辑推理能力。

（图片来源：受访学校提供）

感受传统文化

重视科技教育之余，学校亦不忘把课程与传统文化结合。学校曾以「童游集古村」为主题举办开放日，学生不止亲手捏塑面粉公仔、体验反雕托印技艺，更在「武状元射艺挑战」中感受古代尚武精神。与此同时，学校引入无人机操控、VR漫游古村及AI游戏区等，让学生在虚实交织的场景中，既触摸千年文化的脉络，也点燃对科技创新的兴趣。这些活动除了可提升学生的逻辑思维与创造力外，更可让他们亲身感受「未来已来」的科技魅力。

传统手工艺让学生触摸千年文化的脉络。（图片来源：受访学校提供）

吴校长曾随香港教育代表团前往杭州，深入参访当地科技企业与教育机构。在浙江大学的AI讲座中，吴校长认识了机器学习、自然语言处理等技术如何推动教育自动化与智慧化，令其深刻体会到AI不止是工具，还是推动未来教育变革的动力。「回港后，学校的教学团队迅速将参访所学转化为具体行动，为北区幼稚园校长及教师举办AI教育培训工作坊，分享AI课程设计与教学融合方面的经验，帮助教师掌握前线教育趋势。

2026新思维

在新的一年，吴校长期盼继续藉AI创意教学帮助学生学习，透过AI教学工具来增强教学效果，如ChatGPT和Canva。透过AI工具，让学生获得个性化的学习内容，根据自身的需求和能力进行学习，从而提高学习效能，展望跨学科合作，共同推动创意和科技素养的发展，让孩子在学习上更有自信。

金钱村何东学校吴毓琪校长（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪

